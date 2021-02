Las consecuencias que ha tenido para Arturo Valls la nueva mecánica de '¡Ahora Caigo!'

"Estoy muy nervioso y muy contento. Tengo muchas cosas que contar", comenzó diciendo Arturo Valls el pasado lunes, 15 de febrero. "Bienvenidos al nuevo ¡Ahora caigo!", presentó, dando así comienzo al primer programa con la nueva mecánica.

A partir de ahora, el concursante del centro podrá llevarse hasta 300.000 euros cada vez que participe y tendrán que enfrentarse a una ronda final similar a la de '¡Boom!'. Además, el mismo participante tendrá la opción de quedarse en el programa e ir acumulando dinero, al igual que en 'Pasapalabra'. No obstante, para mantener su lugar tendrá que eliminar a ocho de los diez oponentes que se presentan cada día.

"Hoy es un día histórico, que ya llevamos varios este año: El de los cuernos del Capitolio, la nevada histórica en Madrid y que empieza un nuevo ¡Ahora caigo! Es maravilloso", señaló el valenciano tras destacar como novedad que también le habían cambiado el traje. "Como jugar se aprende jugando ¡vamos a empezar!", dijo tras explicar las nuevas normas.

En tan solo una semana, la nueva mecánica se ha visto reflejada en los datos de audiencia. Incluso el primer día que el espacio comenzó con estas normas, presentó un incremento de cuota de pantalla. El espacio alcanzó un 13% de share y los 1.420.000 espectadores, aumentando así 2.2 puntos y 241.000 seguidores respecto a la semana pasada. Por si fuera poco, también fue la entrega más vista del último año y con más cuota de pantalla desde marzo.

Como consecuencia, el concurso de Antena 3 dio por finalizada la semana con un 12.1% de share y 1.291.000 espectadores. Gracias a ello, el formato presentado por Valls ha logrado su mejor semana de 2021. Teniendo en cuenta los datos del mes pasado, donde el formato sumó un 10.2% de share y 1.193.000 espectadores, '¡Ahora Caigo!' ha mejorado con +1.9 puntos y 98.000 telespectadores.

Aunque fijándonos solo en la última semana, el crecimiento que ha experimentado el programa es de +1.7 puntos y 108.000 seguidores. La semana del 8 de febrero obtuvieron un 10.4% de cuota de pantalla y 1.183.000 televidentes y, la semana del 15 de febrero, 12.1% y 1.291.000, mostrando así una clara mejora.

No obstante, a pesar del buen comienzo, a lo largo de la primera semana con las nuevas mecánicas, los datos han ido descendiendo a nivel de audiencias. El lunes comenzó con un 13% de share y 1.420.000 espectadores, mientras que terminó la semana del viernes con un 10.9% de cuota y 1.177.000 seguidores. Marcando así un descenso de -2.1 puntos y 243.000 espectadores.

De esta manera, parece que la novedad no ha durado mucho y, rápidamente, el nuevo '¡Ahora Caigo!' se ha posicionado al nivel del antiguo formato. Sin embargo, su comienzo ha sido bueno, por lo que la nueva mecánica habría influido positivamente en los datos del programa de Atresmedia presentador por Valls.



Además, los fieles espectadores se han mostrado muy contentos con los cambios, ya que creen que ahora el espacio es todavía más atractivo. Todos ellos coinciden en que el espacio de Antena 3 así resulta más complicado y fomenta el enganche de los espectadores al ofrecer pruebas con más tensión. "¡Me gusta lo que he visto! Hay más emoción y me resulta más divertido! ¡Suerte!", decían algunos usuarios a través de Twitter.

De la misma manera, otros han querido destacar el cambio en los comodines: "Me gusta la nueva mecánica con posibilidad de recuperar comodines. Así si" o "Me pongo muy nervioso con las monedas ahora, yo necesitaría 3 programas para decidir cuál escojo", agregaban otros. "Pues mira, ahora el bote se pone con nùmeros bonitos...", decían.

@ahoracaigo me gusta lo que he visto!!!!! Hay más emoción y me resulta más divertido! Suerte!