El motivo de la ausencia de uno de los personajes más queridos de '¡Ahora Caigo!': "Me han atendido"

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

Sin embargo, hace unas semanas, fue una mala noticia la que invadió el concurso. El espacio de Antena 3 se caracteriza por tener un público muy activo, ya que siempre lo dan todo para animar a los concursantes y seguir el juego a Arturo Valls. Incluso algunos se han convertido en público habitual, como es el caso de Palmira Gogó y quien fue su compañero de bailes, Paquillo, que falleció el pasado mes de febrero.

Durante las próximas semanas, dado que el programa está grabado, se notará la ausiencia de Palmira Gogó ente el público. La carismática mujer del programa ha comunicado, a través de sus redes sociales, que ha sufrido un pequeño accidente y que ha tenido que ser intervenida.

Como consecuencia, en futuras entregas, la mujer no aparecerá para sacar sonrisas a los espectadores ni para alegrarles la tarde con su famosos bailes y simpatía. A pesar de ello, Palmira ha tranquilizado a sus seguidores, los que se han mostrado preocupados por su salud, y ha asegurado que se encuentra bien.

"Me caí por las escaleras mecánicas"

"Quiero saludar y dar las gracias a los doctores, doctoras, auxiliares y enfermeras, que me han atendido maravillosamente", comienza diciendo la mujer en su cuenta de Instagram. "Me caí por las escaleras mecánicas antes de subirlas. Las personas me recogieron. También quiero dar las gracias a todos los señores y señoras que me recogieron, y al Espíritu Santo le doy las gracias también. Un beso para todos. Me la rompí", contaba, dejando claro que tuvo que ser intervenida tras sufrir una gran caída.

Acto seguido, Palmira publicó una fotografía con todos los miembros del equipo médico que estuvieron con ella tanto en la operación como en la rehabilitación. "Gracias!! Un gran equipo", manifestaba ella, mostrándose muy agradecida con ellos.