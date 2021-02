Arévalo saca a la luz en 'Deluxe' las sombras del matrimonio de Bertín y Fabiola: “Él se culpa, pero...”

El veterano cómico Arévalo pasaba este fin de semana por 'Sábado Deluxe' para arrojar algo de luz a las sombras del matrimonio de Bertín Osborne y Fabiola Martínez tan solo unas semanas después de su ruptura, después de 20 años juntos. Y es que tanto el invitado de Telecinco como el cantante de rancheras han sido compañeros en la pequeña pantalla durante muchos años en los que han formado un dúo humorístico muy reconocible.

“Sabía que discutían mucho, y había ahí un tira y afloja. Pero se quieren mucho y no pensé que se separarían”, comentaba en un momento de la entrevista este sábado con Jorge Javier Vázquez. Y es que el cómico acudía a explicar cómo se ha fraguada la sorprendente relación sentimental que mantiene con Malena Gracia y que anunciaron hace unos días.

Eso sí, tras la ruptura, Fabiola y Bertín han aclarado que llevan una buena relación y que sus hijos no notarán la decisión de sus padres. La venezolana se mudó a Madrid con sus dos hijos, cerca del médico de Kike, mientras el artista vive en la capital andaluza a esperas de la venta de una de sus fincas.

Arévalo y las sombras del matrimonio de Bertín

En palabras del humorista, él mismo se percataba de que las cosas no iban bien en casa de Bertín y Fabiola. Confesaba a las cámaras de Telecinco que había encontrado a su amiga alicaído y que llevaba semanas notando que no era él mismo, algo que le afectaba directamente al humor. “Yo le pregunté a Bertín si estaba mal con Fabiola y me dijo que sí. Yo le veía distinto, más apagado, más retraído... No es el Bertín divertido”, lamentaba junto a los tertulianos del 'Sábado Deluxe'.

Por ello, apunta a que los motivos por los que la pareja estaba constantemente discutiendo no era, ni más ni menos, que “tonterías”. “Discutir por tonterías cansa...” aseguraba el actor madrileño. La propia Fabiola comentaba sobre este asunto: “Nunca ha habido discusiones fuera de tono, pero la crispación la notaba todo el que estaba a nuestro alrededor. La convivencia es complicada y más cuando estamos cada uno en un lado. Además, el carácter de los dos... todo influye”.

Arévalo: “Él se echa la culpa, pero...”

Cuando Bertín y Fabiola anunciaron el pasado enero que ponían fin a dos décadas de relación, el cantante era quien se culpaba directamente alegando que habían surgido problemas entre ambos a raíz de su carácter. No obstante, para Francisco Arévalo hay mucho más detrás de esas palabras: “Él se echa las culpas porque es un caballero, pero la culpa la tienen las dos”, comentaba en Telecinco.

No sólo se quedaba ahí el humorista, sino que señala directamente a Fabiola y le adjudica también su parte de culpa en la ruptura: “Si uno no quiere dos no discuten. Discutir por tonterías es lo más peligroso en un matrimonio”, insistía Arévalo, que subrayaba otro detalle que habría dinamitado la dinámica entre ambos después del paso de los años: “además hay una diferencia de edad”.