Jorge Fernández se parte de risa con el singular saludo de una concursante de 'La ruleta': "Hola, Raquel"

Este lunes el programa que presenta Jorge Fernández en Antena 3 al filo del mediodia, 'La ruleta de la suerte', ha vivido una anécdota al comienzo del concurso gracias a una concursante que ha conseguido conquistar al presentador vasco.

No es la primera vez que sucede algo así, ya que estos errores se han podido llegar a ver en diversas ocasiones en los años que lleva de emisión este espacio televisivo, pero no en todas ellas ha conseguido provocar una reacción en el presentador vasco.

Uno de los rostros más visibles de 'La ruleta' manda un mensaje muy especial

Este curioso momento, sin embargo, llega en un momento dulce para el programa. A sus buenos datos de audiencia durante su espacio, hay que sumarle que este año cumplen 15 años en pantalla. Por eso, muchas de las personas que han pasado por ahí han aprovechado este cumpleaños para mandar un mensaje a los que fueron, durante unos años, sus compañeros.

El programa, esta misma semana por ejemplo, ha publicado el mensaje que ha enviado la antigua azafata del espacio de Antena 3, Paloma López. En primer lugar ha enviado "un beso enorme" y ha felicitado a todo el equipo por su aniversario. "Tiraros de las orejas y daros la enhorabuena por seguir con 'La Ruleta a pie de cañón. Quince años no se cumplen todos los días", ha expresado.

Jorge Férnandez y Paloma López, en uno de los primeros programas en Antena 3





Sin embargo, no ha querido desaprovechar la oportunidad para mandar un mensaje personalizado al director del espectáculo, Jorge Fernández, a quien ha reconocido echar "muchísimo" de menos. Tampoco ha querido pasar desapercibido el papel de Laura Moure, quien ha día de hoy es su sustituta: "Lo estás haciendo increíble. Te has metido a todo el público en el bolsillo, creo que no he podido tener una sustituta mejor que tú".

El curioso momento que ha conquistado a Jorge Fernández

El error ha ocurrido este lunes a comienzo del programa, cuando el concurso todavía está en una de sus fases más emocionantes, ya que los tres concursantes que compiten todavía pueden hacerse con el panel final.













Todo ha sucedido cuando, en la habitual presentación que hace Jorge Fernández, la concursante, en esta ocasión, Raquel, se ha 'saludado' por error a sí misma. "Hola, Raquel", le ha dicho Jorge Fernández, a lo que ella ha respondido: "Hola, Raquel". Tras darse de cuenta de su terrible fallo, Raquel, que estaba venga a reírse, se ha querido volver a presentar, aunque para cuando ha intentado— entre risas— Jorge le ha cortado y le ha dicho que "no lo sabía", de forma irónica. Un curioso momento que sin duda ha marcado el programa de este lunes.

