Paloma López, azafata de 'La Ruleta de la Suerte', rompe su silencio y habla del trabajo de su sustituta

'La Ruleta de la Suerte' no sólo es el programa líder de la televisión antes de las noticias, sino que es uno de los formatos más antiguos, no solo en la pequeña pantalla, sino en la cadena Antena 3. Desde el año 2006, el espacio presentado por Jorge Fernández no ha dejado de acumular nuevos seguidores.

Junta a Jorge, siempre aparece una azafata que le sirve de apoyo para destapar las letras que eligen los concursantes una vez han tirado del a ruleta, así como para animar al público junto a la popular banda de música que cada día le da un toque de ritmo al concurso.

Con motivo de su quince aniversario, el concurso ha contactado con la azafata Paloma López, quien dejó el programa en el año 2015. Su puesto lo pasaría ocupar Laura Moure, quien aún, a día de hoy, sirve de gran apoyo para el presentador del programa y para animar a todos los espectadores del mismo.









El mensaje de Paloma a su sustituta en 'La Ruleta de la Suerte'

El programa ha publicado el mensaje que ha enviado la antigua azafata del espacio de Antena . En primer lugar ha enviado "un beso enorme" y ha felicitado a todo el quipo por su aniversario. "Tiraros de las orejas y daros la enhorabuena por seguir con 'La Ruleta a pie de cañón. Quince años no se cumplen todos los días", ha dicho la antigua azafata del programa.

También ha dedicado unas breves palabras a Jorge Fernández, a quien dice echar "muchísimo" de menos y finalmente se ha referido a Laura Moure, su sustituta: "Lo estás haciendo increíble. Te has metido a todo el público en el bolsillo, creo que no he podido tener una sustituta mejor que tú".









Finalmente ha agradecido también la presencia del público "que siempre está ahí". Paloma ha admitido que todavía recibe "el cariño del público, de España y fura de España". "He celebrado muchos cumpleaños con vosotros y me encantaría estar ahí", ha finalizado López.

El adiós de Paloma López

Paloma López fue la icónica azafata con Jorge Fernández hasta 2015, cuando abandonó 'La Ruleta de la Suerte'. ¿El motivo? La joven dejó su carrera en televisión para emprender un nuevo camino como actriz y junto a su marido, el futbolista del Valladolid, Borja Fernández, al que ha acompañado en su etapa tanto en España como en Asia.





Los espectadores dijeron así adiós a la que había sido la copresentadora de Jorge Fernández desde 2005, batiendo el récord con 11 años siendo el rostro que animaba el programa y recibía los chascarrillos del presentador alicantino.