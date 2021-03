El análisis de Vicente Vallés sobre el papel de Vox en la última victoria de Sánchez: "Decisión sorprendente"

Vicente Vallés, director y presentador de los informativos de Antena 3, ha valorado este lunes el documento del Consejo de Estado en el que se hacían varias puntualizaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respecto a su estrategia para gestionar los fondos europeos. Hace uno mes, el Gobierno consiguió sacar adelante el decreto donde quedaba plasmada su estrategia. Eso sí, con la oposición de partidos como el PP, que pidió a Sánchez que hiciese público el informe del Consejo de Estado.

Los detalles del informe del Consejo de Estado

En este documento, el Consejo de Estado no ocultó su preocupación ante el Ejecutivo por la eliminación de "controles" que permitiesen regular el destino de los Fondos Europeos. Este es el balance de la evaluación del real decreto que diseñó Moncloa para crear una nueva estructura y procedimientos, cuyas finalidades eran agilizar su entrega y eliminar los cuellos de botellas en las gestiones de convenios y otros acuerdos para gastar los 70.000 millones que el Ejecutivo de Sánchez espera recibir de Bruselas hasta el año 2023.

El Informe del Consejo, compuesto de 97 páginas, no tenía carácter vinculante, por ello el Ejecutivo decidió ocultarlo en la Cámara Baja. Decisión que fue muy criticada por el Partido Popular, que hace unas semanas lideró en el Congreso una reclamación para que Sánchez diera información sobre las observaciones que se redactaron respecto a este decreto. Por su parte, desde Moncloa se señala que todas estas puntualizaciones han sido tomadas en cuenta, aunque no fue así del todo, ya que respecto a las subvenciones, no deben tener la autorización del Consejo de Ministros ni tampoco del Ministerio de Hacienda.

El análisis de Vicente Vallés sobre el silencio de Sánchez

Estos puntos han sido analizados por Vicente Vallés, que no ha dudado en repasar algunos de los puntos más llamativos que rodean el silencio de Pedro Sánchez. "Hace poco más de un mes, el 28 de enero, el Gobierno consiguió que se aprobara en el Congreso de los Diputados el Real Decreto de los Fondos Europeos. Fue una sesión especialmente tensa, entre el Gobierno y la oposición. Moncloa quería que la gestión y el reparto de esos fondos la hiciese el Gobierno, mientras que la oposición pedía que se creara una comisión independiente. Finalmente ganó Pedro Sánchez. Serán él y sus ministros quienes decidan a qué se destinan esas decenas de miles de millones de euros, que la Unión Europea destinará a España, y Sánchez consiguió esa victoria parlamentaria gracias a una decisión sorprendente".

"Vox se abstuvo para que se pudiera aprobar este Real Decreto del Gobierno PSOE-Podemos. PP y Ciudadanos pidieron que se hiciera público el dictamen del Consejo de Estado sobre ese Real Decreto que suponían que era crítico con el Gobierno. Durante un mes, Moncloa se ha negado a que se conociera ese informe, hasta hoy. En efecto, el Consejo de Estado advirtió de falta de control de los fondos europeos y de graves insuficiencias. Pero el decreto, ya está aprobado", ha apuntado el presentador.

Vicente Vallés acaba de explicar cómo el Gobierno socialcomunista ha conseguido tener el control total de 140.000 millones de los fondos europeos y además no van a tener que dar cuentas a nadie de cómo los reparten. Vergonzoso.



Hay que verlo. pic.twitter.com/Eig5zMpNYe — Ismael López Martín ���� (@ismaelquesada) March 1, 2021

