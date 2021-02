Vicente Vallés confiesa cómo ha afectado a su vida que Iglesias le llamara "cloaquín"

Vicente Vallés lleva meses siendo uno de los protagonistas de la actualidad desde su puesto de responsable del informativo nocturno en Antena 3. Vallés ha logrado convertir los informativos de la cadena de Atresmedia en líderes de su franja horaria, gracias, entre otras cosas, a su actitud de no casarse con el poder y señalar sin miedo las contradicciones del Gobierno de coalición.

A Iglesias y compañía les gustaría ejercer su poder sin voces críticas y pudiendo manipular a su antojo, por eso les molesta tanto que haya voces críticas con los desmanes del Gobierno. Hace unos días, Iglesias ya avisó en sede parlamentaria de su intención de intentar censurar los medios de comunicación que no siguieran la línea oficial de Podemos, y uno de los más señalados es Vicente Vallés. No en vano, el propio vicepresidente señaló al periodista de Atresmedia en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que llamó a Vallés "cloaquín" y abogó por "normalizar" los insultos.

En una entrevista en la revista Telva, Vicente Vallés se ha sincerado, y ha explicado, entre otras muchas cosas, cómo vivió ese señalamiento.

En un momento de la entrevista, a Vallés le preguntaban si había recibido algún tirón de orejas de parte de sus jefes en Antena 3 a cuenta de sus comentarios en el informativo. Sorprendentemente, y a pesar de que lo ha negado, subraya que no es “ninguna novedad” recibir presiones. “No es ninguna novedad que los responsables de esta empresa, al igual que los de todas las empresas periodísticas, reciben llamadas”, comenta.

Eso sí, aclara: “Aunque yo en mis jefes siempre he encontrado un apoyo total. Además de que en todos los sitios en los que he trabajado, he puesto toda la responsabilidad profesional que he podido al servicio de mi trabajo”. Hay que subrayar que Vicente Vallés, antes de Atresmedia, ejerció como presentador durante años en Telecinco, donde precisamente conoció a su pareja sentimental. Ahora, Vallés disputa la audiencia de las noches a Pedro Piqueras mano a mano, en una remontada que se ha fraguado durante los últimos meses de la pandemia.

Vallés desvela cómo vivió ser señalado por Iglesias

El periodista ha explicado además cómo afectó a su vida diaria el ser señalado públicamente por Pablo Iglesias: "Son cosas que ocurren, no sólo a mí sino a más colegas de profesión. Desgraciadamente atacar a periodistas se ha convertido casi en una costumbre. Aunque es verdad que en lo que apuntas de julio, lo que resultó más extraño fue que en mitad de una pandemia, con tantos problemas sanitarios y económicos como había (y hay), en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros y con nada menos que cuatro miembros del Gobierno presentes, se gastaran minutos en hablar de periodistas. Pero vamos, ocurrió y ya está, no hay que darle tampoco tanta importancia".