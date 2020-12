Ana Rosa irrumpe a gritos en la bronca entre Monedero y Ortega Smith: "¡Que te calles ya!"

Este viernes, la llegada de inmigrantes a España con la supuesta ayuda del Gobierno, sin controles, y el hecho de no haber informado a las comunidades, ha acaparado el debate de 'El Programa de Ana Rosa'. Asimismo, el intercambio de opiniones al respecto ha generado un fuerte enfrentamiento entre Javier Ortega Smith y Juan Carlos Monedero.

"Es una invasión en toda regla", ha comenzado diciendo el secretario general de Vox, manifestando así su opinión al respecto. "Todos estos señoritos del consenso progre, donde no meten a ningún inmigrante es en su casa, que la tienen custodiada por la Guardia Civil", ha agregado el político, haciendo saltar a Monedero, quien se ha dado por aludido.

"Los de la derechas erais católicos, cristianos y teníais compasión", le ha respondido el fundador de Podemos muy irónico. "Monedero, mételos en tu casa, en alguna de las muchas que tengas", le ha contestado Ortega Smith, tensando aún más la conversación.

"¿Te gustaba el Gobierno de Franco más que este?", le ha preguntado Monedero, mientras Ana Rosa Quintana intentaba frenar la discusión para devolver la calma a la mesa de debate, pero no lo ha conseguido.

"A mí lo que no me gusta es el comunismo, el marxismo y la demagogia de la izquierda", le ha contestado el de Vox algo alterado. "Te gusta Franco, si está claro", insistía Monedero mientras no hacía caso de sus ataques. "Deja a Franco en paz, que se ha muerto hace 80 años ya. No sales del mismo comodín, al español de hoy lo que le importa es que nos estamos arruinando por vuestra culpa. Estamos confinados, se están llenando las fronteras de ilegales...", ha sentenciado Ortega Smith.

"A vuestros generales, a vuestra gente, les gusta ese tipo de régimen, si está claro. Los Derechos Humanos, fuera", continuaba el de Podemos con un tono sarcástico. "No os desviéis. No estamos hablando de eso", pedía la presentadora del espacio de Telecinco algo desesperada, dado que ninguno de los dos le obedecía.

La reacción de Ana Rosa

"Queréis enfrentarnos a los españoles. Vives en el pasado y ese pasado tuyo te traiciona cada cinco minutos, cada vez que ves aparecer a Franco. Deja en paz la Guerra Civil, deja en paz a los muertos", seguía el de Vox. "Dejad de amenazarnos", le ha respondido Monedero. "Disculpadme, no va a dar tiempo a hablar todo. Dejad en paz a los muertos de la Guerra Civil", suplicaba Quintana al no ser escuchada.

"Dejad a los demás", pedía la presentadora a Monedero y a Ortega Smith. Finalmente, dado que no le hacían caso, la periodista ha terminado estallando: "¡Ortega, ya! ¡Smith, que te calles ya!". Tras gritar en el plató a los tertulianos, la periodista ha conseguido recuperar el silencio para continuar con el siguiente tema del debate.