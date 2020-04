Ana Rosa al conocer que el Gobierno no utiliza a una empresa española para hacer test: "Esto es un escándalo"

Ana Rosa Quintana continúa cada mañana haciendo hincapié en información nueva sobre el coronavirus. El programa de actualidad se ha volcado durante las últimas semanas para conocer todo lo que concierne al público sobre el COVID-19.

Tras protagonizar algunos polémicas en los últimos días, e incluso contestar a unos ataques de Iker Jiménez, la veterna presentadora ha querido conocer cómo funcionan los tres tipos de test para detectar el coronavirus en una persona. Para ello ha contado con la intervención de Francés Maristany, presidente de la empresa logística Grup Met.

Sin embargo, la entrevista ha terminado indignando a Ana Rosa, después de Maristany desvelase que podían estar repartiendo miles de test por toda la geografía española, pero que no lo han podido hacer después de que el Gobierno de Pedro Sánchez y también el de la Generalitat de Cataluña hubiese ignorado la ayuda que ofrecía esta oferta.

Francesc Maristany asegura que su empresa podría servir miles de test, pero que nadie ha contado con ellos a pesar de su ofrecimiento: "Nos dirigimos a Presidencia del Gobierno y nos escucharon, pero poca cosa más" #AR7A #EnCasaConAR https://t.co/XdSoAFyVup — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 7, 2020

La indiganción de Ana Rosa por el ignoro del Gobierno a estos test

Francés Maristany comenzaba arrojando luz sobre el funcionamiento de los tres tipos de test que hay para detectar el coronavirus; tests de presunción, tests PCR que tienen una fiabilidad del 95%, y el test de anticuerpos.

Después de conocer toda esta información, Ana Rosa ha querido conocer más sobre la empresa de Francés, Grup Met, un grupo logístico de kits de diagnóstico que se fabrican según este catalán, en Singapur y Corea. Sobre las catalogaciones de estos test, este empresario a aclarado que: "Hay cierta fobia social a todo lo que viene de China. Las catalogaciones habitualmente están las que tiene cada país cuando quieran trabajar con ello, y luego hay algunas certificaciones internacionales. Siempre han deben cumplir con lo que pide cada ministerio de Sanidad de cada país".

Sobre el caso de los test defectuosos que compró el Gobierno a China, Maristnay ha querido aclarar: "A mí me cuesta utilizar la palabra engañar. Yo creo que se toman decisiones más correctas y menos correctos", decía mostrando su opinión sobre el asunto.

Tras confesar que su empresa trabaja en una plataforma de empresar que garantizan la homologación de los test, Ana Rosa ha querido saber si el Gobierno de España estaba trabajando con ellos, a lo que este empresario respondía tajantemente que no: "Cuando empezó todo, nosotros nos dirigimos tanto al gobierno central como al autonómico, lo informamos, lo explicamos. Nos dieron las gracias y poca cosa más", relataba Francés.

Continuaba confeseando este empresario, que después de la última rueda de prensa, la Generalitat de Cataluña sí se había puesto en contacto con ellos para pedir información pero poca cosa más. Ante estas informaciones Ana Rosa no podía esconder su indignación: "Esto es un escándalo", decía tajantemente, mientra el catalán confesaba tener un "resquemor" por dentro al pensar que muchos países se están aprovechando de las ventajas de estos test y que su propio país no.

Ana Rosa indignada con el Gobierno al conocer los test de esta empresa catalana

Francés también ha declarado que las medidas en cuestión de test que ha dado el Gobierno no son suficientes, ya que lo que se necesita es hacer test masivamente para hacer un mapa de la enfermedad entre la población, por lo tanto el Gobierno tiene escasa capacidad para poder evaluar, por lo que el presidente de Grup Met aconseja comprar fuera de España estos test: "Si la globalización nos ha traído esto, que se la globalización la que nos saque".

- Presidente Grup Met: “Vendemos tests homologados a muchos países”



- Ana Rosa: “¿El Gobierno trabaja con vosotros?”



- Presidente: “No”



- Ana Rosa: “¿Pero se lo habéis ofrecido?”



- Presidente: “Sí”



- Ana Rosa: “Esto es un escándalo”



ACOJONANTE. pic.twitter.com/eZfGjdfJY7 — Hugo Manchón (@hugomanchon) April 7, 2020

Sobre la capacidad que esta empresa tendría para poder administrar pruebas de detección a España, el empresario ha afirmado que tras hablar con la fábrica podrían surtir de 10.000 kits a la semana, lo que supondría un millón de pruebas de PCR a la semana, decía al confesar que no se habían puesto en contacto con ellos desde ninguna comunidad. "Gracias por llamar, vuelva usted otro día", bromeaba indiganda Ana Rosa sobre la respuesta que había recibido este empresario desde las administraciones autonómicas.

Tras estas declaraciones, la presentadora se ha puesto muy seria y ha hablado de la importancia de todos los casos asintomáticos que se están viviendo: "Yo puedo ser asintomática y estar aquí todos los días trabajando. Huelo bien, no me duele nada no tengo décimas, me tomo la temperatura todos los días por responsabilidad antes de venir y cuando llego a casa... No tengo síntomas, pero tengo compañeros que son totalmente asintomáticos y están en casa porque saben que lo tienen", ha comentaba visiblemente preocupada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Una enfermera de La Paz, contra Sanidad: "Es un crimen obligarnos a trabajar con síntomas y sin diagnóstico"

Ana Rosa, indignada por la gestión del Gobierno ante el coronavirus: "Algo se está haciendo mal"

Ana Rosa responde tajantemente a las críticas de Iker Jiménez: "¿Hay intencionalidad? Claro que no"