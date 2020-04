Ana Rosa responde tajantemente a las críticas de Iker Jiménez: "¿Hay intencionalidad? Claro que no"

Uno de los personajes que más fuertes se están haciendo durante esta crisis del coronavirus sin duda alguan es Iker Jiménez. Su antelación y previsión de todo el caos que ha generado la irrupción del coronavirus en España lo han convertido en un referente para muchas personas, y sus programas online a través de Youtube son seguidos por miles de personas.

En uno de estos programas, 'La estirpe de los libres', Jiménez no dudó en cargar duramente contra el resto de medios de comunicación que de alguna manera estaban 'corrompiendo' la información sobre el coronavirus y que desde el primer momento decidieron restarle importancia al COVID-19 llegando a tomarselo a broma: "¿Por qué no informar con normalidad de lo que ocurre? ¿Por qué no avisar al público que tomen medidas aunque parezcan extraordinarias? Claro, alguien se ponía máscara y gafas y a ver quién lo hacía. Si los que manejan la información, los tertulianos, los que hablan al público... se reían de eso. Se daban abrazos, ‘vámonos de viaje, qué cachondeo, cómo vamos a quitar el Tinder’... he oído de todo, en todas las cadenas, me da igual”, afirmaba Iker, sin señalar directamente pero con un objetivo claro.

A pesar de que 'Cuarto Milenio' y 'El programa de Ana Rosa', pertenecen al mismo grupo de comunicación, Mediaset, Jiménez carga en esa ocasión claramente contra Ana Rosa Quintana después de varios episodios vividos en en su programa. Ahora la veterana presentadora ha decidido dar explicaciones y contestar tajantemente al director de 'la nave del misterio'.

#LaEstirpedelosLibres con @navedelmisterio. Este martes a las 22:00 h en el Canal de Iker Jiménez en Youtube. ¡Suscríbete para no perderte nada!https://t.co/9I0MnSRz1g pic.twitter.com/HWEG4cqB2q — Iker Jiménez (@navedelmisterio) April 4, 2020

La tajante respuesta de Ana Rosa a las críticas de Iker Jiménez

Tras toda las críticas recibidas, Ana Rosa ha querido empezar la semana en su programa zanjando cualquier tipo de polémica dando explicaciones sobre el viaje que realizó a Londrés días antes de que se decretara el Estada Alarma, un viaje que se produjo dentro de la legalidad pero con la recomendación de no viajar por parte de las autoridades sanitarias: “A quien está diciendo que aquí en este programa estábamos viajando... Sí señor, me fui a Londres a buscar a mi hijo porque estaba en un colegio para traerlo a España porque estaba aquí de lo que podría pasar”, aclaraba señalando claramente al presentador de 'Cuarto Mileno'.

"Sigan quedándose en casa, aunque parece que estemos en fase de ralentización, no hay que confiarse ni bajar la guardia un solo momento" �� Comienza #AR6A con @anarosaq, a la espera de las últimas cifras del coronavirus > https://t.co/SLXWZr9ZfU #EnCasaConAR pic.twitter.com/e1OAGiIOiK — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 6, 2020

De esta manera también ha querido aclarar todos los por menores que giraron alrededor del viaje en unas fechas tan convulsas: "Yo viajé 10 días antes del estado de alarma. Yo ya estaba alarmada y fui a ver a mi hijo porque veía lo que pasaba en Italia. Dije que estaba escandalizada de que entrasen vuelos de todas partes. No se cerró el espacio aéreo en su momento, no se compraron máscaras... ¿Hay intencionalidad? Claro que no”, continuaba reforzando su defensa y dejando calro que no había ninguna mala intención detrás de ese viaje más allá de la preocupación de una madre.

