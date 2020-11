Ana Milán desvela los detalles de 'ByAnaMilán': "Todo lo que parece increíble en esta serie, es verdad"

Gracias a que se convirtió en la protagonista del confinamiento por las divertidas anécdotas que contaba en sus directos de Instagram, Ana Milánse ha hecho con su propia serie, 'ByAnaMilán', en la que se interpreta a sí misma y la que se convirtió en todo un éxito por ser "fresca, luminosa y urbana": "Nuestro objetivo es llegar a este publico de pie, ya que se trata de conectar con ellos con nuestra historia”, ha comentado Montse García, directora de ficción de Atresmedia TV, durante la rueda de prensa.

La plataforma de Atresmedia estrenó el pasado domingo, 8 de noviembre, esta nueva ficción en colaboración con Buendia Estudios y, tal y como ha contado Emilio Sánchez, quien lleva las plataformas digitales de la cadena, "ha sido lo mas visto en ATRESplayer" y "ha revolucionado las redes sociales".

A pesar de hablar de la vida de Milán, parte del argumento está "dotado de ficción para hacer la serie más grande y con más envergadura". Sin embargo, a pesar de contar con la protagonista para contar su propia historia, el "proceso" ha sido "complicado": "Ana tenia mucho fondo de armario en sus redes sociales y había que darle forma en esta serie, lo que ha sido posible gracias a que ella nos ha ayudado. Se ha reído de si misma, nos ha dado libertad y nunca nos ha frenado".

Sin embargo, según ha explicado Sánchez, si que han tenido problemas al comenzar el rodaje durante la pandemia: "El covid ha afectado a la producción. Las ultimas semanas hemos tenido que hacer un parón de rodaje, por lo que después de esta semana, no habrá capítulo hasta el día 29". "Un coñazo", ha reconocido Milán. "Hay cosas controladas pero también muchas cosas improvisadas", ha agregado Martínez.

“Está siendo un sueño”

Por otro lado, sin saber que su entretenimiento durante la cuarentena se convertiría en una serie, la actriz ha confesado que se encuentra "viviendo un sueño": "Para mí esto está siendo un sueño, pero muy tangible, ya que ha ocurrido todo tan rápido que esta en el día a día. Acabamos de rodar el viernes pasado y estrenábamos dos días después... Desde que llamó Sonia Martínez, yo me sentí a salvo, sabía que nada malo podía pasar. He trabajado con un equipo impecable. No me imagino hacer la serie sin Rómulo. Lo bien que ha llevado las anécdotas, siempre me decía: 'se tiene que ver tu luz, que es lo que engancha a la gente', y lo ha conseguido".

Dado el revuelo de las anécdotas que llevará a la pantalla, Milán ha dejado muy clara su postura: "Una de las cosas que voy a hacer es no aclarar que es verdad y que no en 'ByAnaMilán'. Porque para que queremos saber que es verdad y que no. Todo lo que parece increíble en esta serie, es verdad".

La actriz ha insistido en que "está muy feliz" y en que ha sido toda una experiencia interpretarse a sí misma: "Yo hablaba de Ana Milán en tercera persona, lo trataba como un personaje. Pensaba que iba a ser más difícil, pero no. Eso sí, he podido ver todas las taritas que tengo. Ha sido como una terapia". A pesar de ello ha aclarado que siente que su "intimidad sigue siendo suya": "Mientras no hagas daño a nadie, todo se puede contar. Mis amigos están muy ofendidos por no haber hecho cameos, incluso algunos me han pedido papeles si hay una próxima temporada. De lo que se cuenta no hay nada vergonzoso. Meter la pata es estar vivo".

Segunda temporada y emisión en abierto

Asimismo, han reconocido que se está pensando en una segunda temporada: "Se puede dar una segunda temporada, estamos pensando en ello y ya empezaremos a trabajarlo". Respecto a esto, Milán ha opinado que "durará lo que tenga que durar y lo que dure estará bien".

De la misma manera, han afirmado que no se emitirá en abierto como sucedió con 'Veneno': "Pensamos en un contenido que vaya a otro tipo de público más concreto", ha dicho García. "No está previsto. Buscamos productos y es un producto de ATRESPlayer por lo que esta dirigida a ello", ha contestado por otro lado Sánchez.

"ATRESPlayer es un paso más de la evolución y de los diferentes tipos de consumo. No es tan el mover usuarios de un sitio a otro. La cosa es obtener resultados excelentes. No es una estrategia, lo que queremos es que el publico consuma contenido donde este", ha agregado.

El casting de la serie

"Hubo un casting, pero lo hice yo. Yo probé a los actores porque era imprescindible la química. Pero fue muy fácil. Dios me dio a todos. En el casting con Pilar Bergés se creó una energía que éramos como intimas, al igual que con Jorge Usón. Me caen realmente bien, tenia la mitad del trabajo ya hecho", ha asegurado la protagonista de la ficción.

Como consecuencia de haber tenido la última palabra en la elección del elenco, Milán ha afirmado que los actores seleccionados "se parecen mucho" a sus amigos, los que protagonizan algunas de sus anécdotas: "Yo no pretendía que se pareciesen, pero así fue".

Además, la directora editorial de Buendia Estudios ha desvelado que Daniela Santiago iba a interpretar a una "política", pero luego se echaron atrás: "En el guion era una política muy concreta que no puedo decir, pero luego no nos apetecía que una política acaparara la atención. Además coincidió con que Ana había aparecido en 'Veneno' y tuvieron conexión, por lo que nos pareció que Daniela podía ser la mujer que acompañara a Ana a por su premio".