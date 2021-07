Alicia Senovilla desmonta a Rocío Carrasco y le manda un recado por sus actuaciones: "Yo no lo hubiera hecho"

La periodista y presentadoraAlicia Senovilla ha sido la última celebrity que ha querido dejar su opinión, ante la insistencia de los periodistas, sobre dos de los temas más calientes de la actualidad rosa en España: la final de ‘Supervivientes 2021’ y la docuserie protagonizada por la siempre polémica Rocío Carrasco.

Alicia Senovilla, que ha acudido a la inauguración de la tienda ‘Poom’ en Málaga junto con otras muchas caras conocidas de la sociedad española como Manu Tenorio o Elsa Anka, se ha mostrado muy sincera en primer lugar sobre la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’. Alicia, muy sincera, ha declarado sobre el desenlace del reality que “por lo poco que he seguido y lo poco que he oído, creo que ha hecho un buen concurso. Y, además, manteniéndose ajena a lo que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Yo creo que se lo merece. Ha sido una luchadora y yo creo que la foto fue esa foto en el plató abrazada a David y a Rocío”.









Una opinión muy alejada del sentir popular que manifestaban los más acérrimos seguidores del programa de Mediaset justo desde el momento en el que se dio a conocer el nombre de la triunfadora de la edición. De hecho, las redes sociales llegaron a acoger el hashtag #ElTongoEsRealcon el que acusaban al espacio de haber defraudado en la elección del vencedor del concurso, hasta el punto de superar las quejas en Twitter a la etiqueta oficial del programa.

Muy crítica con la docuserie de Rocío Carrasco

Un tono muy distinto es el que ha utilizado Alicia Senovilla para transmitir su opinión sobre la docuserie de Rocío Carrasco denominada 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva', aunque ha asegurado que “le parece muy bien que todo el mundo hable”.









“A mí me pare muy bien que todo el mundo hable. Lo que sí me chirría un poco es que empieza un documental diciendo que echa de menos a sus hijos porque se los han quitado y que al final ponga a su hija debajo de la guillotina. Es un poco contradictorio. Tú no puedes decir te quiero y te echo de menos y al final la tira a los leones. Yo no lo hubiera hecho”, ha remarcado Alicia Senovilla sobre la polémica suscitada alrededor de este documental que arrancó su grabación el 2 de febrero en el más absoluto de los secretos.

Senovilla y su distanciamiento de los focos

Alicia Senovilla, que ahora permanece alejada del foco mediático, empezó como ayudante de producción con Piqueras. Senovilla fue locutora de radio y, con el paso de los años, se convirtió en una de las reinas de las mañanas en Antena 3 llegando a ser competencia directa de María Teresa Campos.

Actualmente, Alicia Senovilla mantiene una relación con José Manuel Gómez Villar, el reputado cirujano estético que ha operado a colaboradores televisivos como Mila Ximénez o Víctor Sandoval. En enero de 2020 pudimos verla de vuelta gracias a la celebración de los treinta años de Antena participando en 'Ahora Caigo'.