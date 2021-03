Manu Tenorio destapa la verdad sobre conflicto entre Bustamante y Àlex Casademunt: "Tengo conocimiento"

El pasado 3 de marzo, el cantante Álex Casademunt perdió la vida en un accidente de tráfico en la localidad catalana de Mataró. Casademunt, que saltó a la fama con su participación en la primera edición de Operación Triunfo (OT), ha muerto a los 39 años, lo que ha resultado ser un "shock" tanto para sus seres queridos como para sus seguidores.

Su inesperado fallecimiento logró reunir a todos sus compañeros de 'Operación Triunfo' 20 años después, dado que todos eran grandes amigos y no dudaron en trasladarse hasta Barcelona para darle su último adiós y apoyar a sus familiares en un momento tan duro. Muchos son los triunfitos que se han pronunciado sobre la pérdida de Casademunt, mientras otros han preferido llevar su dolor en el silencio.

Este miércoles, Manu Tenorio ha hablado por primera vez sobre ello en Europa Press. El cantante ha reconocido que conocer la noticia fue "algo devastador", por lo que le sigue costando hablar de ello y mencionar el nombre de su amigo con verbo pasado. "Creo que era un tío que tenía una alegría innata, tenía una alegría de vivir brutal y allí donde él aparecía llenaba el espacio con su luz y alegría", declaraba. "Ha sido algo muy fortuito, un accidente muy dramático, se ha ido en un momento que no era el suyo", afirmaba.

Tenorio ha insistido en que la noticia resultó ser "un mazazo" para todos los que formaban parte de la vida de Casademunt, por lo que no dudaron en ir al funeral. "Ver la cara de su madre, su hermano y su hermana tan devastados, una cría… es algo muy duro", recuerda el artista, refiriéndose a Bruna, la hija de tres años de su amigo.

"La mayoría de nosotros sin dudarlo nos presentamos allí, otros compañeros cogieron aviones, algún compañero que no pudo venir fueron por motivos inevitables. La hermandad que tenemos entre nosotros la verdad es que es maravillosa y por más que pasan los años parece que sigue ahí, manteniéndose a lo largo del tiempo y creo que pasa el tiempo y se vuelve más fuerte", asegura, dejando claro que su amistad sigue a día de hoy.

A pesar de ello, siempre han salido rumores que enfrentaban a algunos concursantes de su edición de 'OT' u otros parecían haberse alejado demasiado. Entre estas, destaca la polémica que protagonizaron David Bustamente y Casademunt, quienes eran amigos inseparables desde su paso por la Academia.

El conflicto entre Bustamante y Casademunt

Días antes de su inesperada muerte, Bustamante anunció a sus fans que haría una nueva versión de 'Dos hombres y un destino'. Este tema era muy importante para ambos, dado que se recuerda como uno de los mejores, y míticos, dúos del concurso. Al enterarse de ello, Casademunt reconoció que había echado de menos "un mensaje" por parte de Bustamante, pero que se alegraba de que devolviese esa "gran canción" a sus seguidores.

Desde entonces, muchos señalaron este hecho como un conflicto entre los dos. A pesar de ello, cuando se anunció el fallecimiento del triunfito, el exmarido de Paula Echevarría fue uno de los primeros en trasladarse a Mataró para despedirse de él. Sin embargo, nunca se supo si había existido algún tipo de disputa entre ellos. Manu Tenorio ha sido preguntado por ello y no ha dudado en contestar que todo estaba bien, dejando claro que no hubo ningún conflicto."No me preocupé mucho de ese tema, son cosas suyas, pero creo que, tengo conocimiento, de que no hubo ningún problema", aseguró.

Aprovechando su presencia en los medios de comunicación, Tenorio pidió que se rindiese un homenaje a quien fue su compañero: "Alex Casademunt no deja de formar parte de la historia de este país, de la historia de la televisión de este país. Ya que se ha ido a destiempo y de una manera tan trágica dedicarle un espacio de una hora o un par de horas, hacerle un especial, creo que se lo merece. Él ha dado muchas alegrías a muchas generaciones".