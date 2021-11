La alcaldesa de Móstoles estalla contra 'First Dates' por lo que pasa en el programa: "En pleno siglo XXI"

'First Dates' es un programa de citas que suele resultar ser muy polémico. Esto se debe a que entre las personas que van al espacio a encontrar el amor muchos son personajes llamativos. Algunos suelen destacar por su humor o regalar momentos divertidos a los espectadores, mientras que otros suelen ser muy polémicos.

Esta vez, han sido las declaraciones de Javier lo que ha llamado la atención de los espectadores. El joven no ha dudado en dar su opinión sobre Móstoles cuando se ha enterado de que su cita era de allí. Nada más llegar al programa, Javier se presentó a Carlos Sobera como un "pijo madrileño" al que no le gustaban las ciudades de la periferia.

Sin embargo, el polémico momento se dio cuando Javier preguntaba a Miriam, la mujer con quien la habían emparejado, qué es lo que le gusta de los chicos. En primer lugar, Javier preguntaba a Miriam sobre cómo le gustan los chicos. "Físicamente me da igual mientras no sean canis…", comenzaba diciendo ella, hasta que fue interrumpida por Javier, quien hizo hincapié en la ciudad en la que vivía. "Eres de Móstoles, ¿no?", le preguntaba él, haciendo referencia a los "canis". "¿Y qué tiene que ver?", se cuestionaba Miriam, algo descolocada por su pregunta.

"Yo tengo amigos de Móstoles y he salido de fiesta allí y hay mucho cani", aclaraba Javier. Estas palabras hicieron estallar a Miriam, quien, de forma inmediata, le hizo la cruz a su cita. "Claro, porque quizás sean los niños de 16 años", señalaba ella. "Y un poco más mayores también", aseguraba el joven, con una sonrisa irónica. "Que me diga que en Móstoles hay canis me ha sorprendido porque los hay como en todos lados. Él también vive en un sitio donde hay gente así", se defendía ella.

Sorprendente que en pleno siglo XXI se siga hablando de cómo son las personas que viven en un sitio u otro por su aparente poder adquisitivo.

Móstoles es una ciudad de obreros y arquitectos, de trabajadores industriales y de ingenieros, de mujeres empoderadas y de emprendedores, pic.twitter.com/FdMGWrXwXA — Noelia Posse/?? (@Noelia_posse) November 21, 2021





La reacción de Noelia Posse

"Entonces, me ha sorprendido porque se cree que yo vivo en el centro de Móstoles y en una casa baja y yo vivo en una urbanización de una zona nueva", agregaba. "Tampoco discrimino. Si me tengo que juntar con alguien que no sea pijo y vista con sudaderas, me da igual", le aclaraba Miriam a Javier.

Sin embargo, este comentario del joven no solo ofendió a su cita. Noelia Posse, la alcaldesa de Móstoles, se mostró muy indignada en sus redes sociales y no dudó en publicar el vídeo de este momento del programa de Cuatro junto a un claro mensaje: "Sorprendente que en pleno siglo XXI se siga hablando de cómo son las personas que viven en un sitio u otro por su aparente poder adquisitivo".

"Móstoles es una ciudad de obreros y arquitectos, de trabajadores industriales y de ingenieros, de mujeres empoderadas y de emprendedores, de gente alta y baja, de gente morena y rubia. Móstoles es una ciudad rica, más allá de los perjuicios de un chaval que nos conoce de oídas", agregaba la política.

"Y es rica por su diversidad, por su hospitalidad, por su entrega y su coraje. Móstoles es la ciudad más rica que tenemos, y lo es porque en ella vivimos y luchamos cada día miles de mostoleñas y mostoleños", zanjaba tras recordar las imágenes de 'First Dates'.

Móstoles es la ciudad más rica que tenemos, y lo es porque en ella vivimos y luchamos cada día miles de mostoleñas y mostoleños. — Noelia Posse/?? (@Noelia_posse) November 21, 2021