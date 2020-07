Ágatha Ruiz de la Prada lo cuenta todo sobre su nueva pareja en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' está a punto de echar el cierre de temporada e irse de vacaciones, lo hará con Karlos Arguiñano como invitado estrella. De momento el programa de Pablo Motos ha vuelto prácticamente a la normalidad, a sus invitados en el plató, y a volver a tener público.

Desde que se diera el Estado de Alarma, Pablo Motos decidió darle 'la vuelta' al programa y comenzó directamente con la entrevista a la invitada del día, dejando la tertulia de actualidad para la segunda parte del programa. En este caso, quien fue a divertirse a 'El Hormiguero' fue la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

La diseñadora se ha volcado laboralmente en la elaboración de mascarillas con sus particulares estampados y ha vivido una cuarentena atípica que ha tenido de todo. Además no le ha costado mucho adaptarse a las medidas de distanciamiento social, ya que como ha admitido es un poco "maniática": "Llevo años y años haciendo esto de intentar no tocar las puertas y otras muchas cosas".

Sobre su cuarenten, confesaba haberla pasado en una especie de granja junto a 15 perros, caballos, una burra, 11 ovejas, gatos, más de 80 gallinas, etc.., además sorprendía a Pablo Motos al confesarle las nuevas mascotas que tiene, unas lombrices con las que hace compost. "¿Eres Ágatha Ruiz de la Prada o Frank de la Jungla?", bromeaba el presentador de Requena tras las últimas revelaciones.

La complicada historia de amor que ha vivido Ágatha Ruiz de la Prada durante el confinamiento

La diseñadora también habló de como había vivido todos estos meses en el ámbito laboral, ya que muchos trabajadores dependen de ella y ha tenido que sufrir los males que cualquier empresario: "A los dos días ya me estaba llamando todo el mundo para decirme que hiciera mascarillas. Pensé que lo importante era separarse y dejar a los sanitarios trabajar. Imagínate que la hago con una tela que no es y alguien se pone malo. Cuando ya esté todo controlado entonces sí. He tenido la suerte de que una cadena de difusión me ha pedido que hiciera unas benéficas, a un precio asequible. Por 3'99 euros compras dos mascarillas", anunciaba.

"En el empresaria pensé que esto se nos iba a ir, que mi carrera había acabado. Tengo 32 sueldos a mi cargo y mi miedo, más que por ellos, era por el resto: talleres, distribuidores...", explicaba sobre estas dificultades que ha sufrido con el coronaviurs. Sin embargo en lo sentimental, Ágatha ha encontrado el amor en el empresario Luis Gasset. Poco ha podido durarle el amor a la diseñadora, ya que el coronavirus estuvo a punto de vencer a su nueva pareja.

"En la parte personal ha sido un momento mágico, sin embargo estuvo a punto de morirse. Él se puso muy malito. Un día me enfadé porque no me contestó a un mensajito. Al día siguiente me dijo que había estado en el hospital, me mandó un mensaje diciéndome que había estado a punto de morirse. Eso nos ha acercado mucho más".

También comentó lo difícil que ha sido mantener la relación en el anonimato y lo complicado que le está siendo a su nueva pareja la persecución de los paparazzi. "La primera vez ha sido horrible. Durante el confinamiento tuve periodistas rondando, pero ya noté que me iban a pillar. Y fui portada del 'Hola', no está mal. Prefería que fuera en el 'Hola' que en otra". No dudó en confesar una ánecdota que vivió este nuevo amor cuando intentaba huir de la prensa: "Le fueron a buscar a su trabajo. Se puso el casco para buscar una moto, que utiliza las eléctricas que se alquilan, pero no la encontró y terminó en un taxi con el casco y todo", decía haciendo las risas de Motos.

