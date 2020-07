El detalle que estuvo a punto de acabar con 'El Hormiguero' y con el que sigue su lucha contra Fernando Simón

'El Hormiguero' ve cada día más cerca sus vacaciones después de que esta semana sea la última que emitan nuevos programas hasta la vuelta en septiembre. En la temporada más dura y rara por el coronavirus el programa de Pablo Motos se convertía en uno de los pocos oasis de entretenimiento dentro de una parrilla televisiva donde en los momentos más críticos de la pandemia solo se hablaba de coronavirus.

Sin embargo, este servicio casi público que ofrecía 'El Hormiguero' regalando risas en momentos tan complicados, pudo haberse ido al traste por un detalle, por solo una persona, tal y como se confesó en el último programa.

De los 10 países que mejor han gestionado el coronavirus, 7 están gobernados por mujeres #BlancaSuárezEHpic.twitter.com/37w7mK5mMk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2020

Juan del Val y el PCR que salvó a 'El Hormiguero'

En este último martes de emisión, Pablo Motos volvió a contar con su tertulia de actualidad política habitual aprovechando la presencia de Cristina Pardo. Además se contaba en el plató con Juan del Val y también con Santiago Segura.

Fue el propio Motos quien quiso compartir los resultados de un estudio que relacionaba la buena gestión de la crisis del coronavirus con las mujeres: "Hoy quiero hablar de los países que lo han hecho bien, porque a base de decir que todos lo han hecho mal con el coronavirus, no sabes que hay gente que lo ha hecho muy bien. Según algunos estudios de prestigiosas publicaciones, lo que ha hecho que se gestione bien el virus ha sido primero la respuesta rápida, test masivos y unidad política. De los 10 países que mejor han afrontado el coronavirus, 7 están gobernados por mujeres", destacaba Pablo Motos.

De esta manera, Motos volvía a poner sobre la mesa uno de los temas políticos por los que ha sido tan crítico con Fernando Simón, y que han tenido hasta respuesta por parte del sanitario, la eficacia del uso masivo de tests PCR. Para ello puso un ejemplo muy personal y que influía directamente a su programa, el caso de Juan Del Val, el marido de Nuria Roca, que fue positivo por COVID-19 pero sin mostrar ningún síntoma.

"Nosotros estábamos controlados por los médicos cuando vinimos a hacer el programa en medio de la pandemia y hubo un análisis en el que de repente Juan del Val salió que tenía muchísima carga viral de coronavirus y que no tenía ningún síntoma", comenzaba explicando el presentador.

"Si no es por ese PCR, yo creo que en ese momento 'El Hormiguero' no se podría haberse estado haciendo. En ese momento que di positivo, que yo pensé que era un error porque era completamente asintomático, evidentemente me metí 12 días en una habitación, no vine a trabajar y eso impidió que se contaminase todo el mundo", explicaba el escritor madrileño de como pudo haber contagiado a todo el equipo haciendo inviable la realización y emisión del programa.

Juan del Val explica como viví sufrir coronavirus asintomáitco pero con mucha carga víricaAtresmedia

Pablo Motos también destacaba como el caso del marido de Nuria Roca era particular, ya que a pesar de ser asintómatico, poseía un carga virual enorme: "Tú eres un récord de carga mundial". "Un positivo se da con un valor de dos. Alguien está con una carga viral potente con 20, 40... Yo tuve 86", revelaba Del Val para sorpresa de todos, además afirmó tener unos parámetros de anticuerpos muy por encima de la media. "Lo lo normal es que una persona tenga 1,1. Yo tengo 31,9".

"Sí es importante reflejar que un PCR puede no solamente salvar vidas, porque evidentemente si tú tienes síntomas te aíslas por responsabilidad, pero cuando no los tienes, como yo, que pensaba que era un error y fíjate la carga viral que tenía, evidentemente podía haber contagiado a un montón de personas e impedir que se hiciera el programa", continuaba apoyando el discurso de Motos en contra del de Fernando Simón con su propia experiencia.

"Yo creo que discutir que un PCR sirve, es completamente ridículo. Otra cosa es que pueda servir más, menos, o pueda haber casos que se te escapen por los plazos, porque puedes dar positivo un día cuando lo has cogido el día anterior o dar negativo. Es incuestionable que evidentemente sirven y cualquier otra cosa es hacer política de la mala", sentenciaba el colaborador de 'El Hormiguero' a lo que Motos solo pudo contestar: "Caso cerrado".

