La canción que podría llevar el nombre de Málaga hasta Eurovisión

Los 41 países que participarán en el próximo festival de Eurovisión perfilan sus candidaturas para ganar el preciado micrófono de cristal el próximo 16 de mayo en Róterdam (Países Bajos). Algunos países como España ya tienen elegido cantante y canción, mientras otros ultiman sus preselecciones para designar a su abanderado. El plazo límite para tener intérprete y tema finaliza el próximo 7 de marzo.

Rumanía ya ha hecho la mitad de su trabajo. La televisión pública del país anunció el mes pasado que la joven Roxen defenderá al país en Eurovisión 2020. “Estoy contenta y agradecida por esta oportunidad. En este momento, todo mi energía y atención van a ir hacia Eurovisión y me voy a preparar lo mejor que pueda", dijo la intérprete de veinte años.

A pesar de su juventud, en estos momentos es la tercera artista que más suena en las radios rumanas. Su música y estilo la han llevado a ser comparados con grandes estrellas como Billie Eilish y Dua Lipa. El año pasado ya tuvo dos exitazos: "You Don't Love Me" y "Ce-ti Canta Dragostea". Este último tema ha sobrepasado ya las nueve millones de visitas en Youtube.

La canción que Roxen defenderá en Países Bajos la elegirá el público y un jurado en una gala especial que la televisión pública rumana emitirá el 1 de marzo. Hay cinco propuestas sobre la mesa: "Alcohol you", "Storm", "Colors", "Beautiful disaster" y "Cherry Red". Esta última ha llamado la atención del público español puesto que parte de su letra es en castellano y además menciona varias veces el nombre de una ciudad de nuestro país. Se trata de Málaga, que aparece citada tres veces a lo largo de los tres minutos de duración del tema.

El tema se ha erigido rápidamente como una de las opciones favoritas para el triunfo junto a la melancólica "Alcohol you". Si ganara, sería la primera vez que una ciudad española es mencionada en una letra de Eurovisión sin formar parte de una candidatura de TVE.

Rumanía ha participado 23 veces en el festival de Eurovisión pero nunca ha logrado la victoria. Su mejor puesto fue el tercer lugar que obtuvo en 2005 con Luminita Anghel and Sistem y en 2010 con Paula Seling and Ovi. En 2018 se quedaron por primera vez fuera de la final del concurso, algo que repitieron también el año pasado. Con Roxen, la televisión pública rumana busca poner fin a esta mala racha y devolver al país a los primeros puestos. Tal vez, con una ciudad española como protagonista de la candidatura.

Hola, mi amor

Your lovin' is loco, but

I wanna move on

I like to be solo

Came and took my heart away

Now I'm hearin' “I can't stay”

"I'm leavin', mi amor"

Oh, no

[Pre-Chorus]

Ridin' that cherry, cherry red

Highways with no end

Sunset in my hair

Come back to me, come back to me

Ridin' that cherry, cherry red

Summer and the sand

Still stuck in my head

Come back to me, come back to me

[Chorus]

Slow me down

On the streets of downtown Málaga

Call you out, call me up

Vente p'acá

Here in this place so far away

I wanna love you all the way

But break my heart

And I'll break yours

Na-na-na

[Post-Chorus]

Rakata

[Verse 2]

La Costa del Sol

The heat of those besos

I'm losin' control

Vivir el momento

In these eyes I see the lies

But I don't mind the warning signs

I'm ready, let's go

Oh, no

[Chorus]

Slow me down

On the streets of downtown Málaga

Call you out, call me up

Vente p'acá

Here in this place so far away

I wanna love you all the way

But break my heart

And I'll break yours

Na-na-na

[Post-Chorus]

Rakata

Break my heart

And I'll break yours

Rakata

[Chorus]

Slow me down

On the streets of downtown Málaga

Call you out, call me up

Vente p'acá

Here in this place so far away

I wanna love you all the way

But break my heart

And I'll break yours

Na-na-na

[Post-Chorus]

Rakata