"Universo": escucha ya la canción de Blas Cantó para Eurovisión 2020

Un medio tiempo emotivo y con fuerza para sorprender a Europa. Blas Cantó ha desvelado este jueves su secreto mejor guardado: la canción con la que defenderá a España en Eurovisión 2020 el próximo 16 de mayo en Rotterdam (Países Bajos). Los seguidores del festival y sus fans conocieron la semana pasada que su título era "Universo". Ahora, ya podemos escuchar cómo suena la apuesta del artista murciano para devolver a España a los altos puestos de un certamen que TVE no gana desde hace más de medio siglo.

"Universo" es, como aseguraba Blas Cantó, "una montaña rusa de emociones". En dicho tema, elegido entre otras 50 propuestas compuestas específicamente para el artista murciano, el cantante muestra su conexión con ese universo al que pide perdón por no haber "gritado" en su momento lo que sentía. "Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al Universo", asegura el intérprete. El tema es un mid-tempo, potente, emotivo, con toques electrónicos y con un final épico que permitirá a Blas Cantó demostrar ante toda Europa su potente voz. Una reconciliación con su "yo interior" para aprender a quererse más y crecer personalmente.

Blas Cantó es autor de la canción junto a Dan Hammond, Dangelo Ortega, Maciej Mikolaj Trybulec y Ashley Hicklin. El autor inglés Hicklin ha trabajado con rostros eurovisivos como Tom Dice (candidato de Bélgica en 2010) o Waylon (Países Bajos en 2014 y 2018). Trybulec, por su parte, ha colaborado junto a Lake Malawi en su canción "Friend of a friend" (República Checa) para el Festival de 2019.

Junto a la canción también se ha presentado el videoclip del tema. Una grabación, dirigida por Cristian Velasco y rodada entre Lanzarote y Tenerife, que escenifica fielmente el concepto de "Universo", para que el mensaje de la canción llegue a todos los seguidores del festival en Europa. Ana Locking firma el estilismo que luce Blas cantó en el vídeo, que presenta una imagen cuidada que nos transporta a la inmensidad del universo.

La propuesta española es la segunda que se ha presentado hasta el momento para Eurovisión 2020, sólo después de Albania. A lo largo del próximo mes y medio, los 41 países que competirán por el triunfo en Rotterdam presentarán sus candidaturas para hacerse con el micrófono de cristal. España, como miembro del Big5, compite directamente en la gran final del 16 de mayo junto a Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y el país anfitrión, Países Bajos. El resto de países tendrán que pasar por la difícil criba de las semifinales, el martes 12 y el jueves 14. En esta edición, Ucrania y Bulgaria regresan al festival y se han retirado, por el contrario, Montenegro y Hungría.