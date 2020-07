Twitter 'desvela' el requisito que debe cumplir la gente para poder editar sus tuits

Twitter es, sin duda, una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Por ello, los usuarios no dejan de demandar cambios en la plataforma, que ya escuchó sus sugerencias, hace tiempo, para pasar de 140 a 280 caracteres por mensaje. Fotos y vídeos compartidos allí también han sufrido sus modificaciones. E incluso se pueden programar ya tuits desde la propia app nativa de Twitter. Eso sí, la gran demanda de los tuiteros tiene nombre y apellidos: tener la posibilidad de poder editar, tras su publicación, aquello que se cuelga en el correspondiente perfil.

¿Pasará algún día? Nadie lo sabe, pero la cuenta oficial de Twitter en Twitter (valga la redundancia) ha querido hacerse eco de la rumorología y dotarla de un cierto humor. A la pregunta de cuándo se podrán editar los tuits, que tantos y tantos se habrán hecho alguna vez, la red social del pájaro ha contestado lo siguiente: "Podrás tener un botón de editar cuando todo el mundo lleve una máscara".

You can have an edit button when everyone wears a mask — Twitter (@Twitter) July 2, 2020

La pandemia ha motivado que las mascarillas y la distancia social hayan llegado a nuestras vidas para, de momento, quedarse. Como muchos se saltan las normas y deciden no protegerse ni proteger a los demás frente al coronavirus, Twitter ha decidido mandar este mensaje (bromista y de concienciación a la vez) para responder a la especulación reinante sobre si habrá o no opción de editado de tuis en algún momento.

La novedad que Twitter sí anunció

Hace unos días llegó casi por sorpresa una de las nuevas funcionalidades que desde Twitter han implementado para cambiar casi por completo cómo escribimos tuits. Se trata de la inclusión de notas de audio en los mensajes que escribamos desde nuestros perfiles. Tal y como hacemos en otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp, se podrán lanzar mensajes de audio también en Twitter. Te explicamos cómo funciona.

De momento solo en iOS y hasta 140 segundos

La medida todavía no ha llegado a los teléfonos Android y tampoco a todos los iOS (esto es, de la marca Apple). Pero poco a poco los primeros iPhone recibieron la actualización y muchos fueron los usuarios que se encontraron por sorpresa con las nuevas posibilidades.

"¿Vosotros ya tenéis esto?", preguntaba a sus seguidores el popular narrador de esports Ibai Llanos. A raíz de mensajes como el del caster se empezó a popularizar la herramienta y muchos otros usuarios empezaron a compartir sus audios en Twitter.

¿Cómo funcionan los audios en Twitter?

Si eres de los afortunados que ya puede mandar audios en Twitter que sepas que el procedimiento parea hacerlo es muy sencillo:

Accede a la opción de escribir un nuevo tuit

A la izquierda del icono de adjuntar imagen encontrarás otro icono en forma de onda de audio y lo mantienes pulsado

Se abrirá una nueva pantalla y podrás grabar el mensaje de hasta 140 segundos que quieras compartir con tus seguidores

La elección de los 140 segundos no es casual y recuerda a los orígenes de la red social, donde tan solo se podían escribir mensajes de 140 caracteres, algo que posteriormente fue ampliado hasta los 280 caracteres actuales.

La explicación de Twitter

Desde la cuenta oficial que la red social tiene, compartieron un mensaje con un GIF en el que explicaban cómo es el funcionamiento exacto:

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

"Puedes tuitear un tuit. Pero ahora puedes tuitear con la voz. Empezando hoy en iOS, puedes grabar y tuitear con un audio". Además, compartieron un ejemplo de audio que se puede mandar, haciendo un chiste interno:

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

"Tuits con audio están saliendo hoy en iOS y nosotros solo tenemos una cosa que decir al respecto", bromeó la cuenta de la red social con un audio de unos pajaritos cantando.