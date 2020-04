Los youtubers que huyeron a Andorra para pagar menos impuestos explican cómo funciona la desescalada allí

El ejemplo más cercano de levantamiento parcial del confinamiento que se le presenta a España en estos momentos es el de Andorra. El Principado estrenó varias medidas para empezar a emprender el camino hacia la normalidad el jueves pasado. Ha sido posible al contar con una cifra de casos de coronavirus baja en comparación con la de otros lugares: algo más de 700. Además, las hospitalizaciones y muertes, por ahora, no alcanzan, en ningún caso, el medio centenar.

Quien conozca más o menos el mundo de las redes sociales y de YouTube sabrá que varios de los españoles que crean contenido para esta última plataforma viven en Andorra. Una decisión que, se dice, responde a motivos fiscales. Dos ejemplos de esta comunidad de youtubers nacionales son Widler Soldier y Neus Snow.

Ambos aparecen en un vídeo subido al canal del primero (más de dos millones de suscriptores). En él, explican de forma bastante didáctica y cercana cuál es la nueva realidad, motivada por la pandemia, en el Principado.

Cuarentena “levantada parcialmente”

Desde hace unos días, los habitantes de Andorra pueden salir de casa algo más. Sin embargo, lo hacen con restricciones de tiempo, horarios y seguridad. A este último respecto, “no puedes estar a X metros” de la gente con la que coincides en la calle, “a no ser que convivas con ellos”: hay que respetar una distancia de cuatro metros con el resto de personas.

La cuarentena se ha levantado “de manera ordenada”, ya que se han establecido una serie de horarios en los que sí se permite estar fuera del domicilio. Eso sí, por motivos muy concretos.

Los horarios para salir de casa en Andorra

De 06:00 a 09:00 de la mañana, se puede salir a practicar ejercicio físico (salvo ciclismo o deportes de riesgo). Eso sí, con un hándicap: “Si tú vas corriendo (obligatoriamente, da igual la hora a la que sea, tienes que ir con tu mascarilla) y te encuentras a alguien, la distancia (de seguridad) se multiplica”.

El tramo horario que va desde las 09:00 hasta las 11:00 está habilitado para que la gente vaya a comprar o a pasear. “Este paseo tiene también restricciones: no puede durar más de una hora, no puedes desplazarte en coche para hacerlo y, además, no te puedes alejar más de dos kilómetros de tu domicilio”, matizan Jonatan y Neus.

Entre las 11:00 y las 14:00, pueden pasear las personas más vulnerables y las personas mayores de 70 años. “¿Por qué hay que respetar el horario? Si tú te saltas el tuyo y eres una persona joven, que a lo mejor tiene el coronavirus y ni siquiera tiene síntomas, puedes poner en peligro a personas más vulnerables al encontrarte con ellos”, se aclara también.

De 14:00 a 19:00, se vuelve a permitir salir para pasear o comprar. Por último, hay una nueva franja horaria dedicada al deporte entre las 19:00 y las 21:00. En el tramo de ejercicio físico matinal y vespertino, se incluyen “los paseos más largos a los perros”. Están pensados sobre todo para aquellos de estos animales que necesitan actividad más allá de poder hacer sus necesidades en las inmediaciones del domicilio. Eso sí, el paseo no puede durar más de una hora y los dueños tienen que llevar mascarilla.

La distribución de las salidas a la calle

Es un punto muy importante en lo que respecta a la desescalada andorrana. “El Gobierno ha distribuido las casas por el número o por el nombre en días pares y días impares. Nosotros, por ejemplo, tenemos el nombre de la casa. La letra por la que empieza está catalogada en una parte del abecedario. Y, dependiendo de en qué parte esté, puedes salir días pares o días impares”, cuentan también en el vídeo de Widler Soldier.

“Creo que de la A a la M es días pares y de la N a la Z es días impares”, añaden. Ocurre algo parecido con los números de las casas: quienes viven en los pares salen los días pares y viceversa con quienes habitan en los impares. Por supuesto, no se puede salir a la calle el día que no te corresponde.

El centro de Andorra recupera cierta actividad

Tras explicar todo esto, y al poder salir el día en el que grabaron el vídeo, Jonatan y Neus dan a los espectadores una vuelta por el centro de Andorra la Vella. La capital ya ha recuperado algo de tráfico y vida, a pesar de que casi todos los comercios siguen cerrados.

No obstante, ya hay algunas tiendas que retomarán su horario normal esta semana, tal y como reconocen los youtubers a través del ejemplo de la tienda en la que compran el pienso de sus mascotas.

Hay un detalle llamativo en las calles: están cortadas por la mitad, ya que sólo se puede circular en un sentido. Tanto si se sube como si se baja, hay que caminar por la derecha para que la gente no pueda cruzarse. Esto se aplica a cualquier calle, sea grande o pequeña.

“Antes era impensable ver a más de una persona paseando por la calle o yendo a comprar. Ahora las familias están aprovechando para salir a pasear. Aunque sea a 100 metros de su casa, pero todos juntos. Así se airean y se despejan un poco”, expone Neus sobre el terreno.

Que las cosas no son como antes también queda claro por el hecho de que los parques de Andorra están vallados: sólo se puede circular por los sitios marcados. Desde luego, la situación dista mucho de ser la que existía antes de que el coronavirus llegase a nuestras vidas.

Sin embargo, la normalidad volverá poco a poco. “Hay esperanza. No se acaba todo aquí, pero hay que hacer las cosas bien y tal y como nos dicen que las hagamos”, sentencia Jonatan tras contar y mostrar en primera persona cómo Andorra empieza a salir del confinamiento. Quizá vivamos algo parecido en España dentro de unos días.