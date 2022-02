Un cliente se queja porque no tienen wi-fi y el dueño estalla: "Es una pizzería, no un locutorio"

Las reseñas de los restaurantes en Internet son una herramienta muy útil para que los consumidores decidan ir o no a ese establecimiento. Un negocio con buenas valoraciones y comentarios hará que aumenten los clientes y, por el contrario, si las reseñas son malas provocará que la sociedad vea el restaurante como un lugar al que no acudir.

Este método permite evaluar la satisfacción de los clientes, pero la veracidad de estas ha disminuido al aparecer comentarios que distorsionan la realidad. Además, en ocasiones se realizan con perfiles falsos e incluso se utiliza para que la competencia ponga malas reseñas para bajar la puntuación de los establecimientos de su mismo sector. Tal es la situación que el Ministerio de Consumo pretende obligar a Google que garantice la credibilidad de estas reseñas. Esta útil herramienta se ha convertido en ocasiones en un foro en el que algunos clientes pagan sus frustraciones, perjudicando en ciertos casos a establecimientos que ofrecen un buen servicio.





"Somos una pizzería, no un locutorio"

Esta última opción parece ser lo que ha ocurrido en las reseñas de una pizzería. Un usuario estableció una puntuación de dos estrellas al restaurante porque "no tiene wifi". Esta valoración baja la media de estrellas de la pizzería por un suceso que no tiene nada que ver con la comida y el servicio. principal actividad del establecimiento, lo que provocó una respuesta de los propietarios que se ha hecho viral en redes sociales.

Quiero ir a esta pizzeria... pic.twitter.com/MbA5XNohPP — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) February 2, 2022





La contestación de la pizzería asegura que se acuerda "perfectamente" de la señora que es. "Le dijimos que no y se marchó sin siquiera probar ninguno de nuestros productos", aseguró la cuenta del propietario. La pizzería critica que ponga una baja valoración porque "no habla de nuestro producto, ni de la atención recibida, ni de la comodidad del establecimiento y argumenta: "No, no tenemos "wifi", somos una pizzería, no un locutorio".

A medida que avanza la respuesta, el propietario pierde las formas y comienza a insultar y descalificar al usuario que puso la reseña en las valoraciones, algo que no es la primera vez que ocurre con algún propietario. "No es usted más imbécil porque no se entrena dos veces a la semana", se puede leer en el texto de la contestación. Para finalizar, critica a la mujer que realizó esta valoración asegurando que "si Google permitiera puntuar a gente como usted también le daría dos estrellas, no por no tener Wifi, sino por no tener cerebro".





Un usuario de Twitter rescató esta reseña en su cuenta de Twitter y ha tenido una gran repercusión, consiguiendo más de 24.000 me gustas y más de 3.800 respuestas. De hecho, esto ha generado un gran debate en los comentarios del tweet.

Algunos usuarios defienden que la mujer pueda opinar del local al ser una valoración subjetiva y si considera que no tener wifi es un motivo para una mala puntuación puede hacerlo. Otros perfiles de esta red social demandan no caer en generalidades porque no todos los clientes tienen esta actitud y no todos los establecimientos ofrecen realmente un buen servicio. Por otro lado, están los que defienden al propietario pese a sus formas y critican que la calidad de un restaurante se establezca dependiendo del ancho de banda de su wifi.

