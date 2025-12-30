Whatsapp dejará de funcionar en millones de dispositivos móviles el 1 de enero

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp implementará una actualización crítica en sus estándares de compatibilidad. Esta decisión no es arbitraria; Meta busca garantizar que las funciones de seguridad, cifrado de extremo a extremo y las nuevas herramientas de inteligencia artificial operen sin fallos. Los procesadores y sistemas operativos antiguos ya no pueden soportar el peso de estas innovaciones, lo que obliga a la compañía a "soltar lastre" técnico.

Los requisitos mínimos: Android e iOS en la mira

La barrera se ha movido. Para que WhatsApp siga operativo, los dispositivos deberán contar, como mínimo, con Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores. En el ecosistema de Apple, la exigencia se sitúa en iOS 15.1. Esto significa que cualquier terminal que no pueda actualizarse a estas versiones quedará desconectado del servicio de mensajería más utilizado del mundo.

Lista de "sentenciados": ¿Está tu móvil entre ellos?

Aunque la lista es extensa, estos son algunos de los modelos más populares que perderán el acceso:

Samsung : Galaxy S4 , Galaxy Ace 4 , Galaxy S3 y Note 2 .

: , , y . Apple : iPhone 6 , iPhone 6 Plus , iPhone 5 , iPhone 5s y iPhone 5c .

: , , , y . Huawei : Ascend Mate , G740 y D2 .

: , y . Sony : Xperia M , Z2 y Z3 .

: , y . LG: Optimun L3 II, Nexus 4 y G3.

Modelos icónicos como el iPhone 6 o el Samsung Galaxy S4 se despiden definitivamente de la aplicación tras una década de servicio.

Cómo evitar la pérdida de tus datos

Si tu móvil está en la lista negra, el tiempo corre en tu contra. Los expertos recomiendan realizar una copia de seguridad en la nube (Google Drive para Android o iCloud para iPhone) antes de que termine el año. Una vez que llegue el 1 de enero, la aplicación podría dejar de abrirse o impedir el envío de mensajes, dificultando el rescate de conversaciones importantes.

El futuro: Renovarse o quedar desconectado

Para los usuarios afectados, la única solución real es la renovación del hardware. Adquirir un dispositivo que soporte las versiones más recientes de los sistemas operativos no solo garantiza el uso de WhatsApp, sino también el acceso a parches de seguridad vitales para la protección de datos personales. El apagón de 2026 es un recordatorio de que, en la era digital, la obsolescencia es inevitable.