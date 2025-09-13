Samsung pide hacer esto en la mayoría de dispositivos Galaxy tras una vulnerabilidad encontrada en WhatsApp: revísalo cuánto antes

Samsung, uno de los gigantes de la telefonía móvil y líder indiscutible con su familia Galaxy, se encuentra en el centro de la actualidad tecnológica tras una advertencia urgente dirigida a millones de usuarios en todo el mundo. La compañía ha detectado una vulnerabilidad crítica relacionada con WhatsApp que obliga a instalar cuanto antes la última actualización de seguridad.

En un contexto en el que los teléfonos se han convertido en auténticas oficinas de bolsillo, cualquier fallo en el software puede abrir la puerta a ataques que comprometen fotos, conversaciones privadas o incluso datos bancarios. Por eso, la llamada de atención de Samsung no es un asunto menor.

Una vulnerabilidad crítica vinculada a WhatsApp

El problema ha sido identificado en una librería de análisis de imágenes utilizada por los móviles Galaxy con Android 13 y versiones posteriores. Según Samsung, se trata de un error de memoria que permitiría a un atacante ejecutar código malicioso en remoto con solo aprovechar la aplicación de mensajería más popular del planeta: WhatsApp. En concreto, se trata de la vulnerabilidad CVE-2025-21043, similar a una que afectó al iPhone de Apple hace meses.

La propia compañía explica que la amenaza ha recibido una calificación de “gravedad crítica” y que ya se han detectado intentos de explotación en curso. Esto significa que no es una simple alerta preventiva: los cibercriminales ya están intentando aprovecharse de este fallo.

Con más de 3.000 millones de usuarios en el mundo, WhatsApp está presente en prácticamente todos los dispositivos Galaxy, lo que multiplica la superficie de ataque y eleva el riesgo para millones de personas.

La buena noticia es que tanto WhatsApp como Samsung han reaccionado con rapidez publicando parches que corrigen este error. La mala, que no todos los usuarios los reciben al mismo tiempo.

Qué móviles Galaxy deben actualizarse ya

Mientras que Apple puede desplegar actualizaciones globales para todos sus iPhone a la vez, en el ecosistema Galaxy las correcciones llegan de forma escalonada: dependen del modelo, la región y, en ocasiones, del operador de telefonía. Esto provoca que algunos usuarios tengan que esperar más que otros para instalar el parche de seguridad.

Aun así, Samsung asegura que todos los dispositivos que forman parte de su programa de actualizaciones mensuales recibirán la solución en breve. La recomendación es clara: comprobar en los ajustes del teléfono si la actualización ya está disponible, instalarla cuanto antes y reiniciar el dispositivo.

Según los expertos en ciberseguridad, la vulnerabilidad permitiría a un atacante ejecutar órdenes dentro del dispositivo afectado. Esto podría traducirse en el robo de información personal, acceso a archivos privados o incluso el control remoto del teléfono.

“Esta vulnerabilidad puede explotarse para obtener acceso no autorizado al dispositivo del usuario y a sus datos almacenados”, explica una especialista en seguridad consultada tras conocerse el fallo. Por eso, Samsung ha decidido emitir una advertencia pública y recalcar que la actualización es urgente. Una advertencia que refuerza la importancia de las actualizaciones

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de instalar siempre las actualizaciones del sistema. En ocasiones los usuarios retrasan estos procesos por comodidad o por miedo a que el móvil funcione peor, pero en realidad esas descargas suelen contener parches de seguridad que evitan problemas graves.

Los ciberataques a través del móvil están aumentando, y cada vez son más sofisticados. Como apuntan los analistas, los dispositivos móviles ya no son solo herramientas de comunicación: concentran información personal, profesional y financiera que los convierte en un objetivo muy atractivo para los delincuentes. Qué hacer si tienes un Galaxy

La recomendación de Samsung es sencilla pero esencial:

Revisar los ajustes del teléfono y comprobar si aparece la nueva actualización de seguridad.

y comprobar si aparece la nueva actualización de seguridad. Instalar el parche cuanto antes y reiniciar el dispositivo.

y reiniciar el dispositivo. Evitar retrasar el proceso, ya que los ataques están en curso y el riesgo es real.

Si el dispositivo aún no muestra la opción de actualizar, conviene estar atentos en los próximos días, ya que la compañía irá liberando la corrección por fases. Un recordatorio para todos los usuarios de smartphones

El caso de Samsung y WhatsApp demuestra lo frágil que puede ser la seguridad de un teléfono si no se mantiene al día. Más allá de las funciones o la estética de un móvil, la clave está en la protección frente a ataques que cada vez buscan nuevas vías para acceder a la información.

La advertencia urgente de Samsung es clara: si tienes un Galaxy, asegúrate de actualizar cuanto antes. La seguridad de tus datos puede depender de ello.