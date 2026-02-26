Fernando, comprador en la España vaciada: "Al excavar el suelo me encontré una loseta, le di la vuelta y era una lápida muy antigua con la fecha y el año"

El programa Herrera en COPE, dirigido por Alberto Herrera, ha abierto los micrófonos a los oyentes en la sección La Hora de los Fósforos para compartir las experiencias más insólitas vividas durante una reforma. Los testimonios han revelado desde tesoros ocultos hasta hallazgos macabros, aunque uno de ellos ha destacado por la inquietud que ha generado en su protagonista.

Una lápida bajo el nuevo suelo radiante

El caso más sobrecogedor ha sido el de Fernando, un oyente que relató su experiencia tras comprar una propiedad en una zona despoblada de Palencia. Con la intención de modernizar la vivienda, decidió levantar el suelo para instalar un sistema de calefacción radiante. Fue entonces cuando, a unos 20 centímetros de profundidad, su pala topó con un objeto inesperado: una losa de piedra "perfectamente cuadrada" que, en un principio, pensó que sería "una arqueta o algo así".

MÁS HALLAZGOS INSÓLITOS Un hallazgo en un hotel de Barcelona gira 90 grados el mapa de la Barcino romana

El peso de la losa, de unos 8 o 10 centímetros de grosor, anticipaba que no era un elemento común. "Cuando conseguí darle la vuelta, era una lápida muy antigua", explicó Fernando. El oyente también encontró la pieza de la cruz que la acompañaba. En la cara oculta de la lápida figuraban un nombre, una fecha y otros datos: la persona allí mencionada había fallecido en el año 60 a los 80 años de edad.

Aunque la situación le generaba un profundo desasosiego, Fernando confesó que "me daba miedo seguir excavando", pero la curiosidad le pudo. A pesar de continuar la excavación, no apareció nada más. La inquietud, sin embargo, persiste. Ha intentado investigar el nombre y los apellidos de la persona de la lápida, pero su búsqueda ha sido infructuosa: "no he encontrado nada, absolutamente nada de de esa señora". El hallazgo le ha dejado tan afectado que admite que no le deja el cuerpo "muy como dormir solo por la noche en casa".

De tesoros millonarios a restos humanos

El testimonio de Fernando ha sido el más impactante, pero otros oyentes también han compartido historias sorprendentes. Rafa, por ejemplo, recordó un suceso ocurrido hace décadas en Córdoba, cuando unos amigos encontraron una bolsa llena de "joyas y de oro de hace muchos años" al derribar un tabique en una casa de más de cinco siglos en la zona de la Mezquita. El tesoro fue vendido discretamente a un famoso platero local.

En el extremo opuesto se encuentra el relato de Teo, quien vivió una experiencia verdaderamente macabra a principios de los 2000 en Torrevieja. Mientras trabajaba en la reforma de unas viviendas afectadas por la explosión de una bomba que preparaban miembros de ETA, se topó con algo terrible. "En uno de los huecos de la bovedilla había una mano de la presunta etarra que estaba arreglando la bomba", explicó. Tras el aviso, la policía científica se hizo cargo de los restos.

Otros hallazgos han sido menos valiosos, como el de Miguel, quien se definió como "la antítesis del tío con suerte". Mientras él encontró un casco de obra usado como retrete por un obrero hace casi 50 años, su primo halló una moto de regalo en el garaje de su nueva casa. Por su parte, el hijo de Juan descubrió un proyectil de la Guerra Civil mientras cavaba una zanja en un pueblo de Barcelona. El joven, de 27 años, llegó a picar el artefacto con un pico antes de que los TEDAX acudieran a desactivarlo.