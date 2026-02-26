COPE
Armando Zerolo, profesor de la USP-CEU, sobre la desclasificación de documentos del 23F: "Ha sido la acción más eficaz contra las simplificaciones populistas"

La apertura de los papeles del golpe de Estado desmonta las teorías conspiranoicas y fortalece la Constitución frente a las simplificaciones populistas

Fotografía de archivo tomada el 23/02/1981 del exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F
Escucha el 'Traficantes de Palabras' del jueves 26 de febrero

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

2 min lectura1:50 min escucha

Cinco años después del intento de golpe de Estado, la actualidad vuelve a estar marcada por el 23-F con la desclasificación de algunos documentos y la noticia de la muerte de Antonio Tejero. Este hecho ha sido analizado en el programa 'Herrera en COPE', en la sección ‘Traficantes de Palabras’, por el profesor de la Universidad CEU San Pablo, Armando Zerolo, quien ha destacado las pocas novedades que alteran el relato ya conocido.

El fin de las teorías conspiranoicas

Para explicar la situación, Zerolo ha recurrido a una novela de Chesterton, 'El hombre que fue jueves'. En ella, se descubre que una peligrosa sociedad secreta está compuesta únicamente por policías. Con esta analogía, el profesor ha argumentado que "el intento de dar explicaciones simples, como las conspiranoias, es fruto de mentes obtusas que no entienden la complejidad de la vida humana". Con la desclasificación, se ha confirmado que detrás del secreto no había nada que no conociésemos ya.

Los documentos han reafirmado el papel protagonista del Rey Juan Carlos y el gran error de los golpistas al dejar "literalmente, al Borbón libre", mientras que Tejero "se quedó tirado". Según el análisis de Zerolo, esta apertura documental desarticula la "mentalidad conspiranoica que piensa que la democracia es solo una tapadera de unos señores muy poderosos" y que la Constitución era una farsa.

Una Constitución reforzada

Contrariamente a lo que algunos esperaban, el resultado de la desclasificación ha sido el "fortalecimiento de la constitución", el reconocimiento de los protagonistas de la Transición y, en particular, "la rehabilitación de la memoria del Rey Juan Carlos primero y el valor de la monarquía". La medida se ha revelado como la más eficaz contra las "simplificaciones populistas".

Armando Zerolo, jurista

El profesor Zerolo ha concluido su intervención en el espacio conducido por Jorge Bustos afirmando que el secretismo y las conspiraciones únicamente favorecen a "los antisistema". Por el contrario, ha señalado que "el resto entiende que las cosas son tan complejas como parecen y sospechan de las explicaciones simples".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

