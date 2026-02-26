"Los autónomos están cobrando una pensión con una diferencia de 700 euros respecto a los asalariados, está por debajo del Salario Mínimo en España"

La economía española afronta una realidad de contrastes en materia de pensiones. Mientras la pensión media de los recién jubilados en el régimen general ya roza los 2.000 euros al mes, un dato que ha puesto sobre la mesa la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', los expertos alertan sobre la insostenibilidad del sistema a largo plazo y la creciente necesidad de fomentar el ahorro privado.

Las cifras récord del sistema actual

Según los datos analizados por García de la Granja junto a Jorge Bustos, la nómina mensual de las pensiones contributivas ha alcanzado una cifra récord de 12.730 millones de euros en febrero. "Se superan los 16.000 millones de euros al mes si se añaden las clases pasivas", que incluyen principalmente a funcionarios, magistrados y altos cargos del Estado.

Aunque la pensión media del sistema se sitúa en 1.366 euros, un 4,5% más que el año pasado, el dato más llamativo es el de los nuevos jubilados, que entran con 1.982 euros brutos en 14 pagas. Esta cifra supone un crecimiento del 5,5% respecto a quienes se retiraron en 2023 y un 31% más si se compara con hace una década. En total, la Seguridad Social abona 10.446.000 pensiones contributivas a más de 9,5 millones de personas, a las que se suman otras 735.000 pensiones de clases pasivas.

No todas las pensiones son iguales. Las de incapacidad permanente se sitúan en 1.254 euros mensuales, las de viudedad en 973 euros y las de orfandad en 550 euros. Sin embargo, la diferencia más notable se da con los autónomos, cuya pensión media es de 1.056 euros al mes, "700 euros menos al mes que las pensiones contributivas", a pesar de sus cotizaciones, como ha señalado la periodista.

Pilar García de la Granja, experta económica

Un déficit que exige ahorro privado

El problema de fondo es que el sistema ya no se financia solo con cotizaciones, sino que depende de transferencias del Estado vía impuestos que rozan los cuatro puntos del PIB. Esto genera un importante "coste de oportunidad", como advierte el experto Enrique Devesa, ya que detrae fondos de otras áreas clave como "sanidad" o "dependencia".

Ante esta situación, la confianza en el sistema público se debilita. La jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, expone que la mayoría de los ciudadanos tiene "bastantes dudas de que vayamos a tener una pensión considerable". Por ello, Enrique Devesa lanza una advertencia clara sobre la necesidad de planificar el futuro: "No habría que confiar solo en la pensión pública, aunque seguro que se va a seguir pagando". El experto prevé que la cuantía de la pensión respecto al último salario disminuirá en un horizonte de "8, 10, 15 años".

Lo importante es que se empiece a ahorrar desde que empiezas a trabajar, prácticamente" Enrique Devesa Experto económico

España, a la cola de Europa en ahorro para la jubilación

El consejo de Devesa es contundente: hay que empezar a ahorrar cuanto antes. "Lo importante es que se empiece a ahorrar desde que empiezas a trabajar, prácticamente", subraya, explicando que acumular "cantidades pequeñas" durante años puede crear un complemento crucial. Este ahorro puede canalizarse a través de planes de pensiones, fondos de inversión o Letras del Tesoro.

Pese a las advertencias, los datos reflejan una brecha en la planificación. Según la IV Encuesta Paneuropea de Pensiones de Insurance Europe, el 49% de los españoles no ahorra para su jubilación, nueve puntos por encima de la media europea. Además, solo el 13% de los españoles cree que su pensión pública será suficiente y apenas un 25% tiene un plan de pensiones individual, lo que evidencia el largo camino que queda por recorrer.