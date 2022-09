5G, la puerta a un futuro de posibilidades, con un presente limitado

Trace : com.mongodb.MongoException$Network: Exception opening the socketat com.mongodb.DBPort.<init>(DBPort.java:117)at com.mongodb.DBPort.<init>(DBPort.java:95)at com.mongodb.DBPortFactory.create(DBPortFactory.java:28)at com.mongodb.PooledConnectionProvider$ConnectionItemFactory.create(PooledConnectionProvider.java:186)at com.mongodb.PooledConnectionProvider$ConnectionItemFactory.create(PooledConnectionProvider.java:183)at com.mongodb.ConcurrentPool.createNewAndReleasePermitIfFailure(ConcurrentPool.java:150)at com.mongodb.ConcurrentPool.get(ConcurrentPool.java:118)at com.mongodb.PooledConnectionProvider.get(PooledConnectionProvider.java:75)at com.mongodb.DefaultServer.getConnection(DefaultServer.java:61)at com.mongodb.BaseCluster$WrappedServer.getConnection(BaseCluster.java:254)at com.mongodb.DBTCPConnector$MyPort.getConnection(DBTCPConnector.java:513)at com.mongodb.DBTCPConnector$MyPort.get(DBTCPConnector.java:456)at com.mongodb.DBTCPConnector.innerCall(DBTCPConnector.java:288)at com.mongodb.DBTCPConnector.call(DBTCPConnector.java:273)at com.mongodb.DBCollectionImpl.find(DBCollectionImpl.java:84)at com.mongodb.DBCollectionImpl.find(DBCollectionImpl.java:66)at com.mongodb.DBCursor._check(DBCursor.java:498)at com.mongodb.DBCursor._hasNext(DBCursor.java:621)at com.mongodb.DBCursor.hasNext(DBCursor.java:657)at com.mysema.query.mongodb.MongodbQuery.list(MongodbQuery.java:253)at com.mysema.query.mongodb.MongodbQuery.list(MongodbQuery.java:245)at com.ctv.publisher.model.common.repository.BasicRepository.findPaged(BasicRepository.java:269)at com.ctv.publisher.model.common.repository.BasicRepository.findPaged(BasicRepository.java:252)at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor176.invoke(Unknown Source)at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.executeMethodOn(RepositoryFactorySupport.java:483)at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.doInvoke(RepositoryFactorySupport.java:468)at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.invoke(RepositoryFactorySupport.java:440)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.data.projection.DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.invoke(DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.java:61)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:207)at com.sun.proxy.$Proxy177.findPaged(Unknown Source)at com.ctv.publisher.model.channel.repository.AgileChannelRepository.findOrdered(AgileChannelRepository.java:27)at java.lang.invoke.MethodHandle.invokeWithArguments(MethodHandle.java:627)at org.springframework.data.projection.DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.invoke(DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.java:69)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:207)at com.sun.proxy.$Proxy177.findOrdered(Unknown Source)at com.ctv.publisher.model.channel.repository.AgileChannelRepository.findOneByCategory(AgileChannelRepository.java:31)at java.lang.invoke.MethodHandle.invokeWithArguments(MethodHandle.java:627)at org.springframework.data.projection.DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.invoke(DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.java:69)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:207)at com.sun.proxy.$Proxy177.findOneByCategory(Unknown Source)at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor329.invoke(Unknown Source)at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:317)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:136)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.aop.aspectj.MethodInvocationProceedingJoinPoint.proceed(MethodInvocationProceedingJoinPoint.java:85)at com.ctv.publisher.configuration.retry.RetyWhenPreviewAspect.retryWhenNoResultInPreviewMode(RetyWhenPreviewAspect.java:52)at com.ctv.publisher.configuration.retry.RetyWhenPreviewAspect.retryFindMethods(RetyWhenPreviewAspect.java:35)at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor148.invoke(Unknown Source)at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)at org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethodWithGivenArgs(AbstractAspectJAdvice.java:621)at org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethod(AbstractAspectJAdvice.java:610)at org.springframework.aop.aspectj.AspectJAroundAdvice.invoke(AspectJAroundAdvice.java:68)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:207)at com.sun.proxy.$Proxy178.findOneByCategory(Unknown Source)at com.ctv.publisher.controller.mvc.component.header.GenericHeaderComponentController.cmpHeaderSection(GenericHeaderComponentController.java:92)at com.ctv.publisher.controller.mvc.component.header.AgileHeaderComponentController.cmpHeaderSection(AgileHeaderComponentController.java:374)at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor384.invoke(Unknown Source)at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:222)at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:137)at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:110)at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:775)at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:705)at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85)at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:959)at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:893)at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:965)at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:856)at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622)at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:841)at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:291)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at org.stagemonitor.web.monitor.MonitoredHttpRequest.execute(MonitoredHttpRequest.java:160)at org.stagemonitor.requestmonitor.RequestMonitor.monitor(RequestMonitor.java:179)at org.stagemonitor.web.monitor.filter.HttpRequestMonitorFilter.monitorRequest(HttpRequestMonitorFilter.java:157)at org.stagemonitor.web.monitor.filter.HttpRequestMonitorFilter.doMonitor(HttpRequestMonitorFilter.java:120)at org.stagemonitor.web.monitor.filter.HttpRequestMonitorFilter.doFilterInternal(HttpRequestMonitorFilter.java:98)at org.stagemonitor.web.monitor.filter.AbstractExclusionFilter.doFilter(AbstractExclusionFilter.java:75)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.EndpointWebMvcAutoConfiguration$ApplicationContextHeaderFilter.doFilterInternal(EndpointWebMvcAutoConfiguration.java:300)at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at com.ctv.publisher.filter.cache.HtmlCacheFilter.cacheMiss(HtmlCacheFilter.java:179)at com.ctv.publisher.filter.cache.HtmlCacheFilter.doFilterInternal(HtmlCacheFilter.java:113)at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at com.ctv.publisher.filter.StaticResourceURLFilter.doFilter(StaticResourceURLFilter.java:46)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:186)at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:160)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at com.ctv.publisher.filter.AbstractAgileResponseFilter.doFilter(AbstractAgileResponseFilter.java:41)at com.ctv.publisher.filter.ResponseToJsonFilter.doFilter(ResponseToJsonFilter.java:14)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at com.ctv.publisher.filter.AbstractAgileResponseFilter.doFilter(AbstractAgileResponseFilter.java:41)at com.ctv.publisher.filter.ResponseVTTFilter.doFilter(ResponseVTTFilter.java:14)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at com.ctv.publisher.filter.AcceptHeaderFilter.doFilter(AcceptHeaderFilter.java:57)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at com.ctv.publisher.filter.AbstractAgileResponseFilter.doFilter(AbstractAgileResponseFilter.java:41)at com.ctv.publisher.filter.HtmlInJsonFilter.doFilter(HtmlInJsonFilter.java:16)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at com.ctv.publisher.filter.AbstractAgileResponseFilter.doFilter(AbstractAgileResponseFilter.java:30)at com.ctv.publisher.filter.MinifyHtmlFilter.doFilter(MinifyHtmlFilter.java:17)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at org.springframework.boot.context.web.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:117)at org.springframework.boot.context.web.ErrorPageFilter.access$000(ErrorPageFilter.java:61)at org.springframework.boot.context.web.ErrorPageFilter$1.doFilterInternal(ErrorPageFilter.java:92)at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)at org.springframework.boot.context.web.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:110)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at com.ctv.publisher.filter.SemaphoreFilter.doFilter(SemaphoreFilter.java:51)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:77)at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at com.ctv.web.tenancy.TenancyConfigurerFilter.doFilterInternal(TenancyConfigurerFilter.java:117)at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:85)at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:219)at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:106)at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:502)at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:142)at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:79)at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:617)at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:88)at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:518)at org.apache.coyote.ajp.AbstractAjpProcessor.process(AbstractAjpProcessor.java:844)at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:668)at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1521)at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.run(NioEndpoint.java:1478)at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)Caused by: java.net.ConnectException: Conexión rehusadaat java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)at com.mongodb.DBPort.ensureOpen(DBPort.java:287)at com.mongodb.DBPort.<init>(DBPort.java:113)... 177 more