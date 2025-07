La Policía Nacional avisa del gesto que te puede salir muy caro este verano: cuidado con las redes sociales

Con la llegada del verano, las redes sociales se inundan de fotos de maletas, billetes de avión, playas paradisíacas y cenas con vistas. Publicar que te vas de vacaciones puede parecer algo inofensivo, incluso una forma de compartir tu felicidad. Sin embargo, la Policía Nacional lleva varios años advirtiendo de que esta práctica conlleva más riesgos de los que imaginas, especialmente si das demasiados detalles sobre cuándo te vas, a dónde y cuántos días.

En un mundo hiperconectado (como el actual), dar esa información equivale, prácticamente, a colgar un cartel en la puerta de tu casa que dice: 'No hay nadie en casa, pasa cuando quieras'. Precisamente por eso, la Policía ha querido compartir un vídeo en su cuenta oficial de TikTok para concienciar de los riesgos que esto conlleva, explicando que, de la misma forma que nadie grita por la calle que se va de vacaciones mientras sale de su casa por una cuestión de sentido común, tampoco habría que hacerlo en internet.

LA TENTACIÓN DE compartir cada momento

En la actualidad hay muchas personas incapaces de diferenciar su vida de sus redes sociales. Necesitan compartir todo con sus seguidores, desde por la mañana hasta por la noche. Desayunos, comidas, cenas, los planes de cine, irse de fiesta, las vacaciones... etc. Sin embargo, esa tentación de mostrar una vida llena de planes en internet tiene muchos riesgos.

Alamy Stock Photo Una pareja haciéndose un selfie durante sus vacaciones

Si bien es cierto que hay mucha gente que solo sigue a su círculo más cercano, la mayoría de las personas que tienen una cuenta en Instagram, Facebook o TikTok comparten fotos y vídeos que puede ver cualquiera. Está claro que si esas fotos las ve un vecino o un ex compañero del colegio con el que hay confianza no va a pasar nada, pero el problema está en que nunca se sabe a quién le puede llegar la información que publicamos.

LOS LADRONES TAMBIÉN ESTÁN EN INTERNET

Uno de los riesgos más importantes de compartir las vacaciones en verano es el de los robos en viviendas vacías. Los delincuentes utilizan cada vez más la información que las propias víctimas publican en redes para seleccionar sus objetivos. Fotografías del aeropuerto, etiquetas como 'Vacaciones2025' y 'NosVamos', o determinadas publicaciones con una cuenta atrás son auténticas pistas para quienes están al acecho.

En el año 2023, la Policía Nacional ya advirtió sobre un incremento de este tipo de robos, especialmente durante los puentes y los meses de julio y agosto. En muchos casos, los ladrones no necesitan forzar nada: simplemente eligen el momento perfecto en el que saben que nadie va a estar en casa y ejecutan el robo.

CONSEJOS PARA NO DAR PISTAS EN REDES SOCIALES

Más allá de todo lo comentado en este artículo, no se trata de no compartir nada en redes sociales, sino de hacerlo con cabeza. Algunos de los consejos más básicos para ello son: en primer lugar, evitar dar fechas concretas de tu viaje, en segundo lugar, no publicar en tiempo real (lo ideal sería esperar para subir las fotos a la vuelta a casa), y no compartir la ubicación del lugar en el que te alojas o vas a ir de excursión mientras estás de viaje.

En definitiva, está claro que las redes sociales son una excelente herramienta para compartir experiencias, pero también pueden jugar en tu contra si no eres prudente. Disfrutar de las vacaciones está bien, pero hacerlo con responsabilidad digital es clave para evitar disgustos a la vuelta.