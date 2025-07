La forma más eficaz de secar tu móvil si se moja este verano cuesta menos de un euro: nunca vuelvas a utilizar el arroz

Con la llegada del verano, los días de playa, piscina y actividades al aire libre aumentan. Y con ellos, también los accidentes con el móvil. Mojar el teléfono es uno de los percances más comunes en esta época del año, ya sea por un chapuzón inesperado, una ola traicionera o simplemente por dejar el móvil en una toalla mojada. Y es que, la humedad puede acabar con tu dispositivo si no actúas a tiempo. Por eso es importante saber cómo hay que actuar en este tipo de casos.

Y es que, aunque muchos smartphones actuales son resistentes al agua, esto no significa que sean completamente impermeables. La mayoría de los modelos cuentan con certificaciones IP67 o IP68 (que protegen en casos puntuales y controlados), pero no garantizan la supervivencia del móvil en situaciones reales como el agua salada o una inmersión prolongada.

Alamy Stock Photo Un teléfono móvil mojado secándose en un bol con arroz

Ante este problema mucha gente recurre al arroz, pero no, el arroz no va a salvar tu smartphone, lo que lo va a salvar son los sobres de gel de sílice antihumedad que todos tenemos en el armario. Además, su precio es irrisorio ya que una caja de 100 sobres de gel de sílice tan solo cuesta 10 euros, y si usas cinco para secar tu móvil no te gastarás ni un euro (50 céntimos).

Qué son y por qué hay que utilizar SOBRES DE GEL DE SÍLICE

Cuando el móvil se moja, el tiempo corre en tu contra. Muchas personas recurren al popular truco del arroz, pero existe una alternativa mucho más eficaz: los sobres de gel de sílice. Se trata de esos pequeños paquetitos que vienen en cajas de zapatos, bolsos o productos electrónicos, y que sirven para absorber la humedad.

Si se te moja el móvil, lo primero que debes hacer es apagarlo inmediatamente, retirar la tarjeta SIM, cualquier funda o accesorio y secarlo superficialmente con un paño suave. Una vez hecho esto, introduce el dispositivo en un recipiente hermético (como un tupper o una bolsa con cierre) junto a varios sobres de gel de sílice, y déjalo allí al menos 24 a 48 horas.

Alamy Stock Photo Un sobre de gel de sílica

El gel de sílice actúa como un potente deshumidificador que extrae la humedad interna del dispositivo sin dejar residuos, a diferencia del arroz, que puede soltar polvo o incluso meterse en los conectores del móvil (provocando un problema todavía mayor al que ya teníamos), por lo tanto ya sabes: compra sobres de gel de sílice y llévatelos en la maleta este verano.

lO QUE NUNCA TIENES QUE HACER SI SE MOJA TU MÓVIL

Cuando tu teléfono se moja, es fácil dejarse llevar por el pánico y cometer errores que pueden ser fatales. Por eso, es fundamental saber qué es lo que no hay que hacer bajo ningún concepto: En primer lugar, no hay que encender nunca el teléfono para 'ver si funciona', ya que esto puede provocar un cortocircuito irreversible.

Alamy Stock Photo Móvil de última generación mojado y dañado sobre unas piedras

En segundo lugar, no deberías enchufarlo a la corriente eléctrica para ponerlo a cargar. De hecho, este es uno de los mayores errores que se pueden cometer, porque juntar el agua con la electricidad... no es una buena combinación.

Tampoco hay que utilizar secadores de pelo, hornos ni microondas para secarlo. El calor extremo puede dañar los circuitos internos del dispositivo y deformar los componentes. Sacudir el móvil podría tener como consecuencia que el agua penetre aún más profundamente y dañe componentes internos.

Y, por último, dejar el móvil al sol esperando que se seque “naturalmente” tampoco es una buena idea (ni mucho menos). Lo único para lo que puede servir esto es para calentar el dispositivo innecesariamente y generar aún más problemas de los que ya tienes.

el riesgo añadido DEL agua salada

Si el móvil ha caído al mar o a una piscina de agua salada, el riesgo es aún mayor que si se moja con agua natural o del grifo, ya que el agua salada puede corroer los componentes muy rápidamente. Lo mismo sucede con el resto de piscinas (tratadas con muchos productos problemáticos como el cloro), ya que podría dejar residuos que afecten de la misma forma a la electrónica.

Alamy Stock Photo Un teléfono sumergido en el fondo de una piscina

En estos casos, además de secarlo y usar gel de sílice, es recomendable acudir cuanto antes a un servicio técnico especializado para una limpieza interna profesional. Así que ya lo sabes, este verano, si tu móvil se moja, actúa rápido, evita errores y apuesta por el gel de sílice como el mejor aliado para salvarlo.