El motivo por el que Elon Musk podría dejar de ser la persona más rica del mundo

Elon Musk es actualmente la persona más rica del mundo según Forbes y otras fuentes especializadas. Su patrimonio neto estimado se sitúa entre 340.000 y 400.000 millones de dólares, según el Índice de millonarios de Bloomberg (una clasificación que realiza un seguimiento detallado del patrimonio de las personas más adineradas del mundo). Sin embargo, su imperio financiero está pasando en estos momentos por una caída importante.

Alamy Stock Photo Elon Musk en la Casa Blanca el 11 de febrero de 2025

En lo que va de 2025, el dueño de Tesla ha perdido nada más y nada menos que 80.000 millones de dólares. Mientras, otros magnates de la tecnología como Larry Ellison y Mark Zuckerberg (por detrás en la lista) le siguen muy de cerca gracias al auge de las inversiones en inteligencia artificial.

La pregunta es: ¿Podría perder Elon Musk su hegemonía mundial? Sí. Eso sí, los factores que están detrás de todo esto son muy diversos, tienen que ver con Tesla, su relación con Donald Trump y otros asuntos destacados (que no siempre están relacionados con él directamente), por lo que merece la pena analizarlos en profundidad.

TESLA y su relación con donald trump

En primer lugar, hay un factor determinante: el momento que atraviesa en la actualidad Tesla. La empresa estadounidense, dedicada principalmente al diseño, desarrollo, fabricación y venta de vehículos eléctricos, no está en su mejor momento. Sus ventas globales no paran de descender, en el primer y segundo trimestre de este año han descendido más del 13%, y en Europa la demanda de la marca está en caída libre debido a la creciente competencia de fabricantes chinos como BYD.

Además, otro aspecto a tener en cuenta ha sido el impacto negativo que ha tenido en la marca de coches la estrecha relación política de Elon Musk con Donald Trump. Su inestimable apoyo al actual presidente de EEUU durante la carrera electoral ha tenido consecuencias significativas en la imagen de la empresa. Al principio, el impacto fue muy positivo para el sudafricano, pero el distanciamiento actual ha repercutido negativamente en su figura.

Todo esto ha tenido como consecuencia que los beneficios de Tesla se hundieran un 39,4% en sus resultados semestrales de este año. Lo llamativo de todo esto es que, pese a la caída, el consejo de administración de la compañía ha decidido otorgar a Elon Musk acciones valoradas en unos 30.000 millones de dólares. Todo apunta a que, según parece, retener al magnate es su prioridad en estos momentos para que no se produzca una caída mayor.

¿PUEDE PERDER EL TÍTULO DE PERSONA MÁS RICA DEL MUNDO?

Los vaivenes económicos de Estados Unidos están a la orden del día. Un claro ejemplo de ello es la postura de Donald Trump con los aranceles. Pero también hay otros factores que afectan directamente a la economía mundial, como los conflictos (tanto el de Gaza como el de Ucrania).

Además, la importancia que siguen ganando la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico en todo el mundo, convierten al empresario Larry Ellison, fundador y dueño de la empresa 'Oracle', en un serio competidor para arrebatarle el puesto. Y es que, el neoyorquino ha visto como su fortuna ha aumentado más de 100.000 millones de dólares este año, motivo por el cual ha conseguido adelantar a grandes empresarios como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg en la lista.

Alamy Stock Photo Larry Ellison, CEO de la compañía Oracle, durante una conferencia

Las pérdidas de Elon Musk y las ganancias de Larry Ellison han reducido considerablemente la distancia entre ambos hasta tal punto que, actualmente, 'solo' les separan 60.000 millones de dólares. Lógicamente, esto son cifras desorbitadas si las comparamos con el patrimonio de cualquier ciudadano de a pie, pero este análisis refleja a la perfección como el primer puesto del ranking mundial podría llegar a cambiar de manos más pronto que tarde.