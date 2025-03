El modelo de teléfono móvil antiguo que algunos tienen aún en casa y por el que los coleccionistas pagan hasta 8.000 euros

Cuando la actualidad está dominada por nuevos modelos de smartphones y iPhones cada vez más delgados, incluso con Inteligencia Artificial integrada, puede sorprender que haya personas que busquen modelos de móvil muy antiguos. Y es que, más allá de necesidades, algunos lo hacen por puro interés económico: hay modelos que se pagan hasta por miles de euros por los coleccionistas.

Y es que el 'mercado del móvil retro' ha ganado popularidad en los últimos años debido a la nostalgia, el valor histórico y la exclusividad de ciertos dispositivos. En portales especializados como Todocolección puede haber hasta 5.000 modelos disponibles. Así, el medio alemán T-Online ha especificado una lista de los modelos que están más cotizados, llegando algunos a valer hasta 8.000 euros, lo que merece un nuevo vistazo en los cajones de casa, no vaya a ser que lo encontremos.

Alamy Stock Photo Un empresario usa un Motorola DynaTAC 8000x

8.000 euros por un móvil antiguo

Recuerda el diario que uno de los primeros teléfonos móviles que llegó al mercado fue el Motorola DynaTAC 8000x, lanzado en 1983. Conocido como "el ladrillo" y con una forma blanca y alargada, pesaba casi 800 gramos y tenía un precio desorbitado para la época: alrededor de 3.995 dólares (sin ajustar a inflación). No obstante, a pesar de su tamaño y coste, el DynaTAC 8000x fue un símbolo de estatus y un avance tecnológico sin precedentes: una batería que permitía 30 minutos de conversación, aunque era suficiente para quienes podían permitirse este lujo.

Así, el DynaTAC no es el único modelo especialmente cotizado en el mercado de las antigüedades en telefonía, sino que el reconocible Nokia 3310 o el Ericsson T28 también son buscados con frecuencia para los amantes de la historia de la telefonía móvil. Estos dispositivos, aunque mucho más avanzados que el Motorola, conservaban un diseño compacto y una duración de batería sorprendentemente alta si lo comparamos con algunos dispositivos de 2025. De hecho, uno de ellos incluía el famoso juego Snake ('Serpiente'), una suerte de comecocos en el que el objetivo era no morderse la cola.

Hoy, estos teléfonos antiguos son considerados reliquias tecnológicas y algunos coleccionistas están dispuestos a abonar grandes sumas por modelos que, eso sí, permanezcan en buen estado. No es raro verlos en subastas online o ferias de tecnología retro. De hecho, en portales especializados en antigüedades puede llegar a costar en España unos 80 euros, en el caso del Nokia 3310.

T-Online Un pantallazo de usa subasta de Ebay de modelos de móvil antiguos

Móviles recientes cotizados

No obstante, T-Online también recoge algunos modelos que no son tan antiguos ni han pasado tantas décadas desde su lanzamiento: el iPhone 2G. Lanzado por primera vez al mercado en 2007, fue el primer paso en la nueva generación de teléfonos inteligentes, dejando atrás la asociación del móvil a sólo llamar y enviar SMS. Se trata de un modelo con unas probabilidades mucho altas de encontrarse en casa de algunos españoles, y su valor en el mercado actual depende mucho de cómo esté conservado, a pesar de que no tienen utilidad real de uso en la actualidad.

Así, un iPhone 2G usado cuesta alrededor de 150 euros, mientras que las versiones sin usar o incluso en su embalaje original pueden llegar a costar hasta 2.000 euros. En eBay, por ejemplo, uno se llegó a vender por 3.959 euros.