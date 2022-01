Medios sociales: Los administradores de WhatsApp podrán eliminar cualquier mensaje de los chats grupales próximamente

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

WhatsApp permitirá que los administradores de los chats grupales puedan eliminar los mensajes que haya publicado cualquiera de los participantes de la conversación, sin su consentimiento, dentro de las mejoras en la moderación.

Gracias a esta función, los administradores de los grupos, capaces de gestionar los chats y agregar o eliminar contactos, podrán eliminar un mensaje para todos los participantes, lo que será notificado al resto en el propio chat y en el lugar donde antes se encontraba el mensaje original.

Según ha informado WABetaInfo, tras el borrado de contenido, en el chat se podrá leer quién se ha encargado de eliminarlo. En aquellos chats grupales que existan varios administradores, el mensaje incluirá el nombre de la persona que lo haya borrado.

If you are a group admin, you will be able to delete any message for everyone in your groups, in a future update of WhatsApp beta for Android.A good moderation, finally. #WhatsApppic.twitter.com/Gxw1AANg7M ? WABetaInfo (@WABetaInfo) January 26, 2022

Esta opción estará disponible en una futura actualización de WhatsApp beta para iOS y Android aunque, por el momento, se desconoce su fecha de implementación.

No es la primera vez que se menciona esta función, ya que en diciembre se pudo comprobar que la actualización beta de WhatsApp para Android 2.22.1.7 incluía esta opción en la gestión de los grupos por parte de los administradores.

Conviene recordar que esta tampoco sería la primera ocasión en la que WhatsApp desarrolla funciones de eliminación de mensajes, ya que en 2017 introdujo la posibilidad de borrar de forma permanente mensajes ya enviados.

Además, recientemente ha anunciado nuevas opcioes dentro de los mensajes temporales con las que se pueden establecer chats completos con esa configuración o gestionar el tiempo en que estos se conservan en la aplicación de mensajería.

