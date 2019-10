Las dos sorprendentes novedades que prepara Whatsapp y que los usuarios hace tiempo que reclaman

Los más de mil millones de personas que utilizan Whatsapp están de enhorabuena, porque la aplicación de mensajería más utilizada del mundo está a punto de incorporar dos novedades que pueden mejorar la vida de sus clientes.

La primera de ellas es el llamado modo nocturno, que permitirá filtrar la luz azul y así aliviar la fatiga visual que sienten muchos usuarios cuando llevan muchas horas mirando la pantalla del móvil. Una vez se active ese modo nocturno, la pantalla dejará de ser negra, y pasará ser azul. Así, los usuarios de la app tendrán menos problemas para conciliar el sueño poco después de haber utilizado la aplicación.

Pero la mayor novedad, la que ha causado más expectación, es la famosa autodestrucción de mensajes. Mensajes que, una vez escritos, tendrán una fecha de caducidad y serán borrados. La idea de los desarrolladores es que el usuario pueda elegir entre 5 segundos, 1 hora, 1 día, una semana o un mes.

Ambas novedades se podrán disfrutar tanto en iOs como en Android.

Need to send an email but the attachment is too large? Try using WhatsApp instead, where you can send files of up to 100 MB. #WhatsAppTricks pic.twitter.com/I6gwBmH70S