iRobot presenta Roomba Mini, un robot de limpieza más pequeño y en más colores

iRobot presenta Roomba Mini, un robot de limpieza más pequeño y en más coloresiRobot ha presentado Roomba Mini, su nuevo robot de limpieza de tamaño compacto diseñado para los hogares que no cuentan con mucho espacio, que está disponible en cuatro colores.POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAIROBOT

iRobot ha presentado Roomba Mini, su nuevo robot de limpieza de tamaño compacto diseñado para los hogares que no cuentan con mucho espacio, que está disponible en cuatro colores.

Roomba Mini es una nueva propuesta de limpieza de iRobot, inicialmente diseñada para los hogares japoneses más pequeños, pero que encaja también en los hogares europeos con un tamaño más pequeño de lo acostumbrado de un robot Roomba. Os dejamos nuestro análisis.

Precisamente, su tamaño le permite desplazarse con mayor facilidad por espacios reducidos y adaptarse a una mayor variedad de distribuciones, como han explicado este martes desde iRobot, con motivo de su presentación este martes en el mercado europeo.

La compañía ha destacado la potencia de su sistema de limpieza y el uso de la tecnología ClearView LiDAR para que pueda evitar objetos y alfombras en sus desplazamientos.

Roomba Mini, además de aspirar pasa la mopa para atrapar el polvo, la suciedad y la grasa. Utiliza mopas desechables, mientras que la base AutoEmpty vacía automáticamente el depósito en una bolsa AllergenLock durante hasta tres meses de limpieza sin intervención manual.

Al igual que otros modelos de iRobot, este nuevo robot aspirador puede utilizarse con la aplicación Roomba Home, mediante asistentes de voz en manos libres, o con solo pulsar el botón del robot, sin necesidad de WiFi.

Roomba Mini está disponible en los colores rosa, menta, blanco y negro y puede encontrarse desde este martes en el mercado europeo a través de iRobot.com por 399 euros.