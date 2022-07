Internet: Twitch presenta 'Guest Star', la nueva función que permitirá invitar a hasta cinco creadores y espectadores a un directo

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitch ha presentado una nueva herramienta que, bajo el nombre de 'Guest Star' (estrella invitada), permite a sus creadores de contenido traer hasta cinco invitados, ya sean creadores o sus propios espectadores, a sus retransmisiones.

La plataforma ha celebrado un nuevo episodio de sus Twitch Patch Notes llamado 'Be our guest' (Sé nuestro invitado) con una retransmisión en la que ha adelantado futuras características que llegarán a sus usuarios.

Una de estas nuevas funciones es 'Guest Star'. Esta iniciativa permitirá a los creadores de contenido invitar a hasta cinco personas a sus 'streamings'. Además, Twitch ha apuntado que pueden tratarse tanto de espectadores como de otros creadores de la plataforma.

"Guest Star is a tool that makes it easy, safe and fun for creators to bring guests – whether it's other creators or viewers – on stream." pic.twitter.com/Q64rn78Bcl

En el caso de los espectadores, Twitch les permitirá levantar una mano virtual dentro del 'streaming' para que el creador les pueda invitar a unirse a la conversación. Además, el anfitrión tendrá acceso a datos como la antigüedad de la suscripción de ese usuario a su cuenta, cuánto tiempo lleva siguiendo sus contenidos y chats previos para conocer realmente a quién está invitando a su directo.

Los invitados acceden, antes de estar en directo, a un espacio virtual entre bastidores ('backstage') en el que pueden charlar con el anfitrión antes de entrar en la retransmisión.

Esta iniciativa será además compatible con programas como Open Broadcaster Software (OBS). Twitch tiene previsto lanzar 'Guest Star' entre un grupo reducido de creadores de contenido de la plataforma en forma de 'Alpha' a finales de verano. La plataforma anticipa que llegue a toda su base de creadores con su número de teléfono verificado para finales de año.

