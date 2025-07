Instagram cae a nivel mundial: la app de Meta no funciona correctamente desde el miércoles

Instagram, la red social de Meta más popular del mundo, ha registrado varios problemas a alrededor del globo desde la noche del miércoles, dejando a miles de usuarios sin acceso la visualización de estadísticas de historias (o Stories) ni a determinados contenidos.

Los problemas que se han detectado han sido varios:

Conexión intermitente: según Downdetector, portal web especializado en monitoreo de cortes y problemas en tiempo real en servicios digitales, más de la mitad de las incidencias (un 61%) están relacionadas con el mal funcionamiento de la app, una de cada cinco (21%) con errores de servidores y un 17% con dificultades en el inicio de sesión.

Desaparición de estadísticas: los "Me gusta", visualizaciones y el alcance de las Stories no fueron visibles de forma repentina, algo verdaderamente preocupante para marcas e influencers.

Usuarios alrededor del mundo han reportado que, incluso después de cerrar sesión o volver a instalar la aplicación, los errores seguían apareciendo. La frustración, por ende, ha incrementado, ya que gran parte de los ingresos de muchas cuentas profesionales dependen de esta red social.

Muchos usuarios han experimentado incidencias en el servicio.

Algunas fuentes afirman que Instagram habría estado realizando varios tests con nuevas actualizaciones a nivel interno, que podrían haber desencadenado estas incidencias. Sin embargo, no existe una confirmación oficial sobre ello.

LAS REACCIONES Y SILENCIOS DE LAS INCIDENCIAS

Miles de usuarios en X (antes Twitter) han compartido capturas de pantalla y memes sobre la caída, generando una ola de reacciones humorísticas, pero también muchas críticas. Por su parte, el gigante Meta, por su parte, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la causa de estos problemas ni se ha pronunciado acerca de los plazos para la restauración del servicio.

Algunos pequeños emprendedores, que usan Instagram como vitrina de venta, han expresado su preocupación por el silencio de Meta. En un mundo cada vez más digitalizado, una caída como esta tiene consecuencias reales más allá de lo meramente tecnológico.

Geoff Smith / Alamy Stock Photo Miles de personas han mostrado su preocupación por los errores de Instagram.

En cuanto al momento de estabilización de la red, al no tener respuesta de la compañía de Mark Zuckerberg, la solución se encuentra en la experiencia de ocasiones anteriores. Downdetector, por ejemplo, apunta a que estos desajustes suelen resolverse en horas. Otras veces, cuando Instagram ha sufrido subidas y bajadas similares, el servicio ha tardado entre dos y seis horas en volver a la normalidad.

¿las incidencias te han afectado?

Es probable que los errores de Instagram te hayan afectado directamente. Aquí tienes algunas pautas para lidiar con el problema:

Revisa plataformas como Downdetector para saber si el fallo es generalizado.

para saber si el fallo es generalizado. Paciencia: si no hay una solución inmediata, lo mejor es esperar a que Meta actúe.

si no hay una solución inmediata, lo mejor es esperar a que Meta actúe. Alternativas: mientras tanto, el uso de otras redes sociales como X, TikTok o Facebook, puede ser una buena opción para mantener la actividad en internet.

Además, es recomendable no realizar ningún cambio en la configuración de la cuenta personal o profesional. Si los fallos persisten, podría empeorar la situación conforme a tu perfil. Algunos usuarios reportaron bloqueos temporales tras intentar forzar actualizaciones desde la app.

MANTENERSE ALERTA PREVIENE LOS PROBLEMAS

Esto nos recuerda que compañías tan grandes como Meta son, igualmente, vulnerables. El impacto no es solo técnico, también económico: miles de usuarios dependen de estadísticas diarias (alcance, visitas, "me gustas", etc.). Mientras Meta decide su estrategia comunicativa, la incertidumbre se cierne sobre el ecosistema digital global. Los expertos en tecnología apuntan a que Meta deberá mejorar sus sistemas de comunicación en este tipo de situaciones.

En definitiva, precaución ante el problema: no es el fin del mundo, pero no conocer cuándo Instagram está sufriendo caídas a nivel mundial e ignorar su vuelta a la normalidad, puede ser un gran problema para muchas personas y empresas.