La insólita escena de un usuario con la inteligencia artificial: el desafío que le propone revela una de sus mayores debilidades

En los últimos años, la inteligencia artificial, también conocida como IA, ha ganado popularidad como fuentes de consulta, acompañamiento y conversación, integrándose cada vez más en nuestra vida diaria. Herramientas como ChatGPT son ejemplos claros de cómo, a través de una conversación natural y fluida, puede interactuar con nosotros como si de una mejor amiga se tratase.

Inteligencia Artificial

Sin embargo, un usuario de TikTok ha publicado un vídeo en sus redes sociales desafiando a esta IA y la respuesta que recibe no ha tardado en viralizarse y captar la atención de miles de personas dentro de la aplicación.

La petición más larga de la historia

Según ha contado el tiktoker desde su cuenta personal, (@colomignon), le pidió a la inteligencia artificial una tarea simple pero muy laboriosa: contar hasta un millón: “¿Podrías empezar a contar de uno a un millón?”, preguntó a la plataforma inteligente. La respuesta de ChatGPT no se hizo esperar, y de inmediato comenzó el “desafío”.

Antes de que el protagonista le pidiese que no lo hiciese por partes, ChatGPT se lo propuso para que el proceso no se volviera tan complicado, a lo que el usuario respondió: “No tengo problema en esperar”. La plataforma explicó que, a medida que lo fuera haciendo, avisaría de su conteo: “De acuerdo. Vamos con el primer número, uno, y así sucesivamente”.

El usuario no se podía creer que la inteligencia artificial no fuese capaz de ir contando de uno en uno, a pesar de plantearle la tarea en varias ocasiones consecutivas. Esta especie de experimento no tardó en volverse viral y ya acumula casi 2 millones y medio de visualizaciones y más de 3 mil comentarios.

Un resultado completamente inesperado

En lugar de terminar la tarea, lo que hacía ChatGPT era interrumpir el conteo para ofrecerle al usuario diferentes propuestas. El hecho de que esta inteligencia artificial no haya sido capaz de hacer este reto, es precisamente lo que ha generado una ola de reacciones entre los usuarios, convirtiéndose en un fenómeno bastante curioso.

Alamy Stock Photo ChatGPT

En cuanto a los comentarios, muchos se preguntan por qué no era capaz de realizar la tarea, y es que la plataforma tiene un límite de texto y “obvio no llega al millón”. Las inteligencias artificiales nunca nos van a decir “no puedo”, y esta es una de las razones por las que “siempre tiene respuestas preestablecidas para esquivar las órdenes”, ha comentado otro usuario.