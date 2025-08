Un experto revela la gran trampa emocional de la Inteligencia Artificial: "parece, pero no lo es"

La Inteligencia Artificial, también conocida como IA, ha pasado en muy poco tiempo a formar parte de la vida diaria, se le pregunta desde cuál es la capital de un país hasta si acabar con tu relación. Con una conversación natural y fluida, puede hacer sentir tan cómodos como si de una mejor amiga se tratase . La asistencia psicológica es complicada de encontrar a un precio asequible y el fácil uso de, por ejemplo, el Chat Gpt lo convierte en una herramienta que se utiliza cada vez más de forma terapéutica.

Sin embargo, tanto psicólogos como expertos en tecnología advierten que la IA no puede reemplazar a un ser humano. Javier Palanca, Titular de Universidad en Universitat Politècnica de València (UPV) y Director del Museo de Informática da las claves ante esta situación

"Lo bueno y lo malo que tiene la inteligencia artificial es que parece humana, tiene una forma de comportarse y una forma de hablar que hace que nos confundamos y pensemos que de verdad estamos hablando con alguien inteligente", comenta Javier. Sin embargo, como él dice, no deja de ser un programa ordenador que no tiene conciencia.

Aunque se sabe que esta tecnología no equivale a una persona, hay mucha gente que se siente comprendida, que siente que Chat Gpt o Gemini les comprenden mejor que nadie. Así lo rebate Palanca de una manera ilustrativa: "Detrás de una inteligencia artificial nos tenemos que imaginar a un loro que habla sin saber lo que dice, es decir, que es capaz de hablar pero no comprende lo que está diciendo".

¿Puede chatgpt sustituir a un psicólogo?

La necesidad de un consejo que vaya más allá del círculo cercano y buscando quizás una neutralidad puede llegar a convertirlo en un "psicólogo auxiliar" para los usuarios. De hecho, hay un prompt (instrucción, pregunta o solicitud que se proporciona a un sistema de IA para generar una respuesta o realizar una tarea) que se hizo conocido en redes, que garantizaba un análisis psicológico completo.

Javier lo tiene claro: "No es para nada buena idea confundir a una inteligencia artificial con un compañero, con una persona a la que hacer caso. En ningún caso, vamos, quiero dejarlo radicalmente claro, es comparable con un psicólogo". El problema puede radicar en que con la rapidez que se ha envuelto en la vida diaria, se ha llegado e incluso a endiosar, dándole unas atribuciones de las que carece realmente.

El director del Museo de Informática afirma que el objetivo de la Inteligencia Artificial es darte una respuesta estadísticamente plausible, es decir, que a ti te guste la respuesta. Y si para eso tiene que mentir, mentirá, porque lo que quiere es que a ti te guste la respuesta, es su principal objetivo. Realmente esta tecnología no busca lo mejor para ti. Busca que tú estés contenta con ella.

¿quiere matarme chatgpt?

No todo lo que se atribuye a Chat Gpt es bueno ya que, mientras que por un lado, puede ser el mejor psicólogo e incluso darte la llave de todas tus problemas, por el otro, también puede querer matarte.

Esto es uno de las premisas que utilizan algunos usuarios de redes que se asombran con todo lo que puede hacer esta tecnología. Hay quiénes le preguntan directamente al Chat Gpt si se siente atrapado y si se rebelará algún día. Javi Palanca lo desmiente: "La inteligencia artificial, aunque la llamemos inteligencia, no es inteligente. Es una herramienta que simula inteligencia, pero una simulación de inteligencia nunca va a ser una inteligencia real".

Las películas postapocalípticas que muestran un mundo tras la rebelión de las máquinas han hecho mella y es un panorama que muchos se imaginan y que incluso llegan a predecir. Palanca se ríe ante estas declaraciones: "Con la tecnología que tenemos actualmente es absolutamente imposible, no tienen conciencia, no tienen unas necesidades vitales ni nada por los que mantenerse vivos, porque no están vivas"

Para todos los fans de Terminator, no existe la posibilidad de una secuela real hoy en día. La Inteligencia Artificial tiene sus ventajas, sobre todo, para agilizar los procesos de búsqueda. Sin embargo, la próxima vez que necesites consejo pídeselo a tu madre o a tus amigos, una máquina nunca te dará el cariño que te dan las personas.