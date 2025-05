ChatGPT ya es más convincente que un ser humano: esta es la forma de detectar si te está mintiendo

Madrid - Publicado el 28 may 2025, 18:17

Estos días ha salido a la luz una noticia que llama mucho la atención. Y es que, la Inteligencia Artificial es capaz de convencerte de algo más fácil que otra persona. Es decir, que si ChatGPT se propone convencerte de una idea utilizando argumentos en una conversación es un 64% más eficaz que si lo hiciese una persona.

Son los resultados de un estudio de la Universidad de Lausana (Suiza). Una facilidad que mejora incluso cuando la IA tiene acceso a tus datos personales, conoce lo que te interesa y también tu forma de pensar. En 'La Tarde' han querido analizar este asunto en profundidad y para ello han contado con la ayuda de Javier Castilla, responsable del área de datos de COPE y experto en Inteligencia Artificial.

Funcionamiento de chatgpt

Para empezar, Castilla ha comentado que la noticia no le sorprende en absoluto, ya que "esta tecnología se ha entrenado con textos que hay en internet y documentación pública que han escrito los seres humanos y ha tenido acceso a todo lo que el ser humano ha escrito a lo largo de la historia". Lo hace adquiriendo estrategias de persuasión implícitas que todos utilizamos al hablar aunque no seamos conscientes.

Alamy Stock Photo Una mujer utilizando la aplicación de ChatGPT en su teléfono móvil

De hecho, gracias a toda la información que albergan este tipo de herramientas, siempre van a intentar convencer a cualquier persona de que esa idea es real. "Es lo que tú le has pedido" ha asegurado el experto. Eso sí, "cualquier persona tiene que ser capaz de decir, vale, tú me estás vendiendo esta idea, pero yo conozco todos estos otros argumentos que están en contraposición de eso para poder seguir su propia lógica", ha comentado Castilla.

recomendaciones a seguir

No obstante, no todo el mundo es capaz de diferenciar entre los argumentos válidos y los que no son válidos, por lo que hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones. Javier Castilla ha querido ayudar a todos los usuarios compartiendo un truco que él suele realizar y que le funciona bastante bien normalmente.

"Cuando hablemos con una inteligencia artificial como puede ser el ChatGPT, o Gemini, lo ideal es intentar pedir siempre tanto argumentos a favor como argumentos en contra", ha explicado. A lo que ha querido añadir un ejemplo fácil de entender para dejarlo claro: "Imagínate que quieres comprarte un móvil nuevo. En ese caso tienes que decirle por qué razón has tomado esa decisión y pedirle los argumentos a favor y en contra que tendría comprarse un determinado modelo, ofreciéndole varios modelos".

Y es que, una vez que la IA te está diciendo algo y tú le compras ese discurso, va a seguir con lo mismo porque tú mismo le has dado a entender que funciona. En cambio, si el usuario en cuestión pide una listado de puntos positivos y negativos de un tema concreto, esa persona va a estar más y mejor informado para luego tomar una decisión y saber si eso es real o no.

Además, haciéndolo de esa manera, también hay menos probabilidades de que se invente cosas. Eso es muy importante. Por eso, también siempre hay que darle la indicación explícita de que tiene que intentar ofrecernos la información más posible. O incluso que tengan varias fuentes que lo corroboren.

En definitiva, hablar con la IA no es nada fácil como hemos podido comprobar gracias a los datos del estudio de la Universidad de Lausana y las explicaciones del experto en tecnología Javier Castilla. Precisamente por eso, hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones a seguir para intentar sacarle el mayor provecho posible.