El innovador método para lanzar satélites al espacio sin necesidad de cohetes: más barato y ubicado en un pueblo

Recreación en 3D de las instalaciones que se prevén para este proyecto, con vistas a finalizar pronto.

Han pasado siete años desde el anuncio de este proyecto tan surrealista: la empresa SpinLaunch anunciaba en 2018 que planeaba construir una catapulta espacial, una especie de lanzadera de cohetes y/o cargamento de bajo coste. Desde entonces han estado trabajando en relativo silencio. Hasta hace unos meses.

En abril de 2025, la empresa The Aleut Corp, dueña de prácticamente toda la isla de Adak (ubicada en el pueblo con el mismo nombre), y SpinLaunch anunciaron su colaboración para desarrollar la famosa lanzadera espacial en este territorio alaskeño, que había sufrido un parón logístico ya que su ubicación no estaba clara.

en busca de la ubicación perfecta

Adak, una remota isla en el extremo occidental de Alaska con menos de 400 habitantes, se prepara para protagonizar un salto sin precedentes en la historia de los lanzamientos espaciales . Lejos de bases aeronavales activas o centros de alta tecnología, este enclave será el escenario de la ambiciosa propuesta de SpinLaunch, la startup con sede en Long Island, California.

Kevin Schafer / Alamy Stock Photo Casas abandonadas en la base naval en la isla de Adak, Alaska.

La elección de Adak no es fruto del azar. La asociación de SpinLaunch y The Aleut Corp permitió realizar un estudio sobre la elección de la isla. Descubrieron que, gracias a su latitud y ubicación en el Pacífico norte, permite trayectorias polares y de alta inclinación sin sobrevolar zonas pobladas. Asimismo, el tráfico aéreo y marítimo es prácticamente nulo, lo que reduce riesgos operativos y logísticos.

La isla, históricamente una base aeronaval hasta 1997, conserva un aeropuerto operativo y un puerto de aguas profundas, infraestructuras clave para transportar material pesado y montar la infraestructura necesaria. Además, Adak sobresale por su potencial en energías eólica, hidráulica y geotérmica, que podrían alimentar sin problemas y de manera sostenible la gigantesca centrifugadora.

Así funciona la catapulta orbital

Este complejo proyecto de ingeniería aeroespacial consiste en una centrifugadora gigante —una especie de catapulta orbital— diseñada para lanzar satélites al espacio sin utilizar cohetes tradicionales. El proyecto, que desafía los métodos convencionales, combina innovación, sostenibilidad y una peculiar visión del futuro espacial.

En 2022, SpinLaunch llevó a cabo una prueba de concepto que confirmó la viabilidad de su sistema. El mecanismo consiste en un acelerador cinético dentro de una cámara al vacío, donde un brazo de fibra de carbono hace girar el proyectil con el satélite a velocidades cercanas a 7.500 km/h (velocidad hipersónica). Al liberarse el proyectil, es expulsado a través de una chimenea hacia la estratosfera. Al alcanzar unos 60 km de altitud, donde la atmósfera es tenue, un pequeño motor se enciende para proporcionar el empuje final que permita alcanzar velocidad orbital.

Este sistema supone un desafío técnico de primer orden: las cargas útiles experimentan fuerzas extremas de hasta 10.000 g, un esfuerzo colosal que solo pueden soportar satélites especialmente diseñados. SpinLaunch ha colaborado con la NASA para demostrar la resistencia de estas cargas, aunque el desarrollo todavía está en una fase avanzada de prototipo.

Una catapulta... y también cohetes

Aunque el proyecto de la centrifugadora sigue adelante, SpinLaunch ha diversificado sus vías de financiación. En abril de 2025, la compañía anunció su ambicioso plan Meridian: desplegar una constelación propia de 280 satélites de telecomunicaciones, utilizando lanzamientos convencionales con cohetes, en paralelo al desarrollo de la catapulta orbital. David Wrenn, CEO de SpinLaunch, decía: "El mercado de los lanzamientos es relativamente pequeño comparado con el potencial económico de las comunicaciones por satélite, centrado más en costes que en beneficios".

JHVEPhoto / Alamy Stock Photo Sede de SpinLaunch en Long Beach, California (Estados Unidos).

Este movimiento demuestra que, aunque la centrifugadora es el elemento más impactante desde el punto de vista tecnológico, la compañía apuesta por una estrategia híbrida que garantice ingresos mientras perfecciona el sistema alternativo.

De este modo, SpinLaunch planea llevar a la isla alaskeña de Adak a protagonizar el lanzamiento espacial más insólito de la historia. Será un experimento explosivo sobre aditivos cinéticos, energía renovable y espíritu pionero... Todo ello desde uno de los puntos más lejanos y remotos del planeta.