La "historia de amor" en Google Maps que se hace viral: el Street View graba el momento en este lugar

La aplicación Google Maps sigue haciendo de las suyas. De entre millones de imágenes que el gigante de los buscadores requiere para hacer funcionar sus herramientas de geolocalización, como Street View, algunas llaman la atención por su contenido. Esta vez se trata de un choque que en las redes sociales lo han calificado de "historia de amor". La escena llama poderosamente la atención, pues las fotografías van mostrando el desarrollo de la escena.

Lo hace justo la semana en la que llega una noticia impactante. Google ha decidido que el próximo 21 de marzo de 2023 su servicio Street View dejará de funcionar. Cabe recordar que cada vez más funciones de esta aplicación llegan a Google Maps, por lo que no es una gran pérdida, aunque sí que es cierto que algunas funciones no están disponibles a través del navegador de la compañía americana, un detalle a tener en cuenta.

Había usuarios que criticaban mucho a esta aplicación por la falta de privacidad. Maps es considerada como una de las apps más utilizadas hoy en día, ya que, a través de ella, puedes crear rutas y llegar a distintos destinos desde las sencillas indicaciones. Sin embargo, si eres de las personas que valora mucho su privacidad, seguramente desees borrar el registro de los lugares. Google permite hacerlo, pero aun así no hay muchos conformes por provocar situaciones como la de la historia que nos concierne.

Un choque

Esta vez se trata de un choque entre dos bicicletas, ocurrido en calles del estado de México. Las imágenes muestran en un cruce que dos personas circulan en bicicleta y eventualmente se toparán en la esquina. Y sí, lo hacen, pero de la manera más brusca y sin frenar. Ambos ciclistas terminan en el piso, en un video ambientado con música romántica de Alejandra Guzmán, cuestión principal por la que se ha viralizado de esta manera.

El usuario @Don_Favs ha sido quien compartió el vídeo. En las imágenes se ve la sucesión de dos fotos tomadas por los coches de Google en la calle Valle de San Juan, en las afueras de la localidad mexicana de León. Tras el choque, Street View muestra también como ambos se pone de pie y miran los desperfectos de sus bicicletas. El servicio de Google se ha vuelto a convertir en un fenómeno viral en Twitter.

El auto de Google: historias de amor ?? pic.twitter.com/mwD85yAuvl — Don Favs (@Don_Favs) November 3, 2022

El viral ha provocado muchas reacciones. "Qué bonita historia de amor a primera vista", decía un usuario. "Vivo con el miedo de que un día me saquen un vídeo así porque corro siempre con la suerte de estamparme donde sea", apuntaba otro. "No puedo creer que exista este vídeo", señalaba un tuitero.

Un último se veía representado con la escena: "Me pasó lo de chocar con uno, pero no nos enamoramos. Era de noche, no se veía nada y ninguno de los dos llevaba luces, hasta que no estuvimos frente a frente no nos notamos. Mi rueda delantera se metió dentro de su rueda y terminó doblada al medio".