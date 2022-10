Google capta una imagen insólita a través de Maps que se hace viral: "Muy extraño..."

Una de las aplicaciones más utilizadas dentro de Google es la de Maps. Seguro que recuerdas aquellos tiempos en los que íbamos con un mapa en el coche, o simplemente encontrábamos las direcciones preguntando, pero los tiempos cambian y estas aplicaciones evolucionan con nosotros. Google Maps hace las funciones de navegador y, al mismo tiempo, permite conocer el estado del tráfico.

La idea de construir un mapa en 360 grados de todo el mundo empezó a materializarse hace quince años y ahora Street View contiene más de 220.000 millones de imágenes, según indicó Google en su blog.

Todos hemos leído alguna historia curiosa relacionada con Google Street View. Pero esta te va a dejar helado. En el año 2009, Leanne Cartwright, fue cazada por la cámara en una calle de la ciudad de Carlisle, situada en el condado de Cumbria (Inglaterra). Hasta ahí todo bien, es algo que nos puede ocurrir a cualquiera y que, durante algunos años, salgamos en la imagen al buscar esa ubicación. Pero ahora viene lo fuerte.

Nueve años después, en 2018, Leanne Cartwright fue fotografiada para el mapa de Google exactamente en el mismo sitio. Así como lo lees. Una especie de "viajera en el tiempo". Tras la noticia, que como era de esperar se ha hecho viral, Leanne Cartwright ha dicho lo siguiente: “Es como si estuviera congelada en el tiempo. Estoy parada exactamente en la misma baldosa del suelo y también tengo una bolsa en mi hombro. Es tan divertido pero tan extraño. La gente probablemente piensa que soy una viajera en el tiempo. Podría ser la única persona en el mundo a la que captaron exactamente en el mismo lugar casi una década después”.





En declaraciones a un medio británico, cuenta que fue su marido el que se percató de este anecdótico hecho: "Richard encontró el segundo mientras estaba en el trabajo porque estaba buscando el primero. Me lo iba a enviar y luego se dio cuenta de que estaba de vuelta. Cuando lo vi, pensé que era realmente extraño. Ni siquiera había visto el auto en ese momento, así que me quedé estupefacto. Les dijimos a todos en el trabajo y les pareció divertido. Pensé en ponerlo en Facebook porque no conozco a nadie más a quien le haya pasado".









Tampoco ha dudado en bromear sobre una tercera foto en un hipotético futuro: "Buscaré el auto en el futuro y, si lo veo, tendré que saltar en el mismo lugar. Nunca se sabe, podría estar allí la próxima vez. Me hará sonreír cuando pase caminando"

Google Maps implanta las rutas ecológicas para reducir el impacto medioambiental de los vehículos

Google ha anunciado la introducción de nuevas rutas ecológicas en su servicio de Google Maps, unos itinerarios con los que busca minimizar el consumo de combustible y reducir el impacto del uso de vehículos en el medioambiente.

La compañía ha desarrollado las rutas ecológicas teniendo en cuenta aspectos como los que recientemente han destacado desde Statista en su informe 2022, donde puntualizan que el transporte por carretera es la mayor fuente de emisiones de carbono en Europa.

Estas rutas ecológicas, que se lanzaron inicialmente en Estados Unidos en octubre del año pasado, y llegaron a Canadá en marzo de 2022, han contribuido a evitar más de medio millón de toneladas de emisiones de carbono, según un comunicado remitido a Europa Press.

Debido a este impacto positivo, la compañía ha decidido ampliar estas rutas ecológicas a los países de Europa, donde llegarán en las próximas semanas y ofrecerán alternativas a los usuarios de vehículos tanto de gasolina o gas como de diésel, híbridos o eléctricos.

Esto se debe a que, dependiendo del motor, los itinerarios ofrecen un consumo más o menos eficiente. Por ejemplo, los diésel suelen consumir menos carburante a velocidades de autopista que los de gasolina o gas.

