Gadgets: La hoja de ruta de Apple para los Mac tras la presentación de M1 Ultra, según Gurman

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Apple presentó la semana pasada el procesador M1 Ultra, que además se situarse en la parte más de la familia de chips M1 es el último modelo de la misma que desarrollará la compañía, lo que allana la llegada de la siguiente generación de Apple Silicon, que incluye nuevos ordenadores Mac y pantallas.

Hacia mediados de año, Apple lanzara dos o tres nuevos ordenadores Mac, y nuevas actualizaciones de la familia (MacBook Air, Mac mini, MacBook Pro de 13 pulgadas e iMac de 24 pulgadas) para un lanzamiento posterior este mismo año o incluso el próximo.

Estos equipos empezarían a llegar con la segunda generación de los procesadores propios de Apple, una información, compartida por el analista de Bloomberg Mark Gurman, que cita fuentes conocedoras de estos planes, que incluye también la recuperación de Mac Pro.

El analista indica que la compañía ha estado trabajando en un nuevo Mac Procon características que "duplican el rendimiento de M1 Ultra". Y que pese a que podría integrar un chip de la familia M1, cree que Apple está "aguantando" a la llegada de los M2 más potentes para su lanzamiento.

Los planes de la compañía también incluyen un nuevo monitor Display Pro XDR, actualmente en desarrollo, que podría elevar la resolución hasta los 7K y contar con un procesador de la serie A que permita funciones como Encuadre centrado o el procesamiento en local de Siri.

En líneas generales, y hasta completar la transición a M2 a finales de 2023, el analista cree que Apple lanzará los siguientes productos: por un lado, para los usuarios profesionales, MacBook Pro (14 y 16 pulgadas) con chipsM2 Pro y M2 Max, iMac Pro con M2 Pro y M2 Max, Mac Studio conM2 Max y M2 Ultra, Mac Pro con M2 Ultra y M2 Extreme, y Apple Pro Display 7K.

Por otro, para los consumidores, MacBook Air con procesador M2, MacBook Pro (13'') con M2, Mac mini con M2 y M2 Pro, iMac con M2 y Apple Studio Display.

CHIPS DE LA SERIE A EN IPHONE

Por otra parte, y en lo que respecta a los dispositivos iPhone, el analista Ming–Chi Kuo, la familia iPhone 14 estará formada por cuatro modelos y llegará en la segunda mitad de este año, con los siguientes nombres: iPhone 14 (6,1"), iPhone 14 Max (6,7"), iPhone 14 Pro (6,1”) e iPhone 14 Pro Max (6,7").

El analista afirma, en una publicación compartida en Twitter, que solo los modelos Pro integrarán el procesador A16, mientras que los otros dos dispositivos utilizarán el A15. También indica que los cuatro tendrá entre sus características al menos 6GB de RAM, pero unos modelos utilizarán LPDDR5 (14 Pro y 14 Pro Max) mientras que otros optarán por LPDDR 4X (14 y 14 Max).

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.