El calor puede estropear tu móvil este verano: esto es lo que tienes que hacer antes de que sea demasiado tarde

No se trata de ninguna tontería: el verano está a la vuelta de la esquina en España y el calor excesivo puede dañar significativamente la tecnología de los teléfonos móviles provocando un sobrecalentamiento, que afectaría aspectos tan importantes como la eficiencia del dispositivo provocando problemas serios tanto en la salud de la batería como en la pantalla. Todo eso llevaría a una disminución gradual en el rendimiento del dispositivo en cuestión.

Para explicar todo esto en detalle, es importante fijarse en el concepto del estrangulamiento térmico. El conocido como thermal throttling es una medida de seguridad que incluye el hardware de los dispositivos electrónicos para evitar que se produzca un sobrecalentamiento. Y es que, cuando la temperatura de un componente (como la batería) llega hasta un determinado umbral, se produce un efecto protector con el que se reduce la velocidad o la potencia para frenar los daños.

SEÑALES PARA DETECTAR UN SOBRECALENTAMIENTO

Para averiguar si tu móvil se está sobrecalentando en un determinado momento a causa del calor y las altas temperaturas, tan solo hay que observar brevemente nuestro dispositivo. Son cinco señales básicas, empezando por el tacto. Si sientes que tu móvil está demasiado caliente es un claro indicativo de que se puede estar produciendo un calentamiento excesivo.

Alamy Stock Photo Un hombre mayor utiliza su teléfono móvil en la playa

El segundo aviso a tener en cuenta es una bajada en el rendimiento, ejemplificada en la ralentización o el bloqueo en el funcionamiento habitual del dispositivo, seguida de un agotamiento más rápido de lo normal de la batería, un apagón inesperado y, por último, la aparición de posibles mensajes de advertencia en pantalla que indican, directamente, que se está produciendo un sobrecalentamiento del teléfono.

CONSEJOS PARA PROTEGER TU MÓVIL DEL CALOR

Con el calor sucede lo mismo en los dispositivos móviles que en las personas, hay que seguir una serie de recomendaciones básicas para contrarrestar sus efectos tales como mantenerse correctamente hidratado, no salir a la calle durante las horas centrales del día o usar protector solar, gorra o sombrero y gafas de sol.

En el caso de los teléfonos, es imprescindible evitar la exposición prolongada al sol -especialmente en los días más calurosos-, no hacer un uso intensivo constante, tratar de desactivar las funciones que no se estén utilizando en ese momento como el GPS o el Bluetooth y no abusar de un brillo elevado para la pantalla, ya que este elemento es uno de los que más energía consume en la mayoría de los dispositivos.

Además, también es muy importante evitar siempre que sea posible el uso del móvil mientras se carga y la utilización de fundas protectoras que bloqueen su ventilación y, el último consejo es apagar el teléfono al instante en caso de que se esté produciendo un episodio de sobrecalentamiento.

En caso de duda, no intentes meter el móvil en la nevera o el congelador de casa. A priori podría parecer una idea interesante y, en parte, no está mal. Pero aunque podría ayudar a bajar la temperatura del dispositivo en un momento crítico de sobrecalentamiento, lo más seguro es que al hacerlo se produjeran nuevos errores difícilmente reversibles.