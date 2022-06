La evolución de 'retail' se dirige hacia el Metaverso y la integración entre canales

MADRID, 10 (Portaltic/EP)

Las empresas del sector deberán adaptarse a la llegada de nuevos mundos como el Metaverso, así como apostar por las tecnologías disruptivas que están revolucionando el sector, para responder a las demandas de los usuarios de poder viajar entre los diferentes canales de compra indistintamente.

Esta es una de las conclusiones de la jornada 'Rethink Retail X.0: Metashopping, la compra como un viaje', celebrada este jueves en The Place, el espacio de innovación de The Valley, en colaboración con Exterior Plus.

El encuentro ha servido de escaparate para las nuevas tendencias tecnológicas del sector 'retail' que se encuentra en plena evolución. En él, además, se ha presentado el informe 'Rethink Retail X.0', en el cual se plantea cómo será la experiencia de compra del futuro, qué tecnologías se utilizarán y detalla las tendencias que están impactando en la evolución del sector cómo respuesta a las necesidades de las marcas y hábitos de los usuarios.

El informe, presentado por el 'partner' y CIO en The Valley, Juan Luis Moreno, destaca que en una sociedad que cada vez está más acostumbrada a tener lo que quiere en cuestión de horas o minutos, el llamado comercio instantáneo ('Quick Commerce')se sitúa como una de las tendencias que continuarán evolucionando gracias a la aplicación de tecnologías como vehículos autónomos o drones para la entrega de paquetes o robots para clasificar y empaquetar productos.

También señala la cada vez más común la presencia en las grandes ciudades de los denominados 'darkstores', centros donde se almacenan los productos y desde donde se distribuyen de manera casi inmediata, lo que está teniendo en un gran impacto en el 'retail' de alimentación y comienza a utilizarse en otras áreas como moda y tecnología.

Las marcas están apostando por la tecnología para poder satisfacer las demandas de los usuarios, quienes cada vez buscan experiencias más completas al entrar en una tienda. El informe apunta su evolución hacia espacios que incluyen experiencias sensoriales y donde la compra se fusiona con entretenimiento, diseño y tecnología.

Una tercera idea que recoge el informe es la unificación de las experiencias 'offline' y 'online', siguiendo el crecimiento "imparable" de la compra en sitios digitales, para ofrecer una experiencia más completa que incorpore la inmediatez que ofrece el mundo digital o la inmersión que ahora es posible con el mundo virtual con la interacción característica del espacio físico.

Con esta unificación el sector persigue el denominado efecto 'phygital'. Permite a las tiendas conocer la trazabilidad de los productos desde su origen a través de la tecnología 'blockchain', disponer de carritos de compra robotizados que escanean automáticamente los productos que se van incluyendo en la cesta o crear avatares virtuales para probarse digitalmente las prendas disminuyendo así las devoluciones.

El informe también apunta la necesidad de velar por la seguridad personal y medioambiental. Para lo primero, incorporando tecnologías de ciberseguridad y protección de datos que ofrezcan a los consumidores mayor control y seguridad; para lo segundo, se puede recurrir a las plataformas de 'recommerce' y al uso de inteligencia artificial para luchar contra el desperdicio de comida, por ejemplo.

El 'retail' es uno de los primeros sectores que han apostado por el Metaverso como un espacio donde relacionarse con los clientes y ofrecerles una experiencia de compra diferente. Grandes marcas del sector ya están creando sus propios metaversos o adquiriendo espacios en metaversos conocidos, o utilizando el mundo virtual para realizar sus diseños y así distribuir ampliamente el aspecto de sus productos y reducir los costes de venta.

'METASHOPPING, LA COMPRA COMO UN VIAJE'

The Place acoge un nuevo itinerario tecnológico, creado por The Valley con la colaboración de Exterior Plus. Este espacio, que estará disponible hasta el mes de diciembre, permitirá a los asistentes realizar un viaje experimentar la compra con tecnologías como sensores, inteligencia artificial, la realidad virtual (metaverso) o el blockchain.

Desde The Valley señalan en un comunicado que es el concepto 'phygital', la fusión de lo físico, lo digital y ahora también de lo virtual. Y lo han materializado en 'Metashopping, la compra como un viaje'.

En su propuesta, los asistentes podrán crear su propio avatar e iniciar su viaje en el metaverso donde, a través del entretenimiento, podrán viajar a lugares como Egipto o la luna, practicar deporte con prendas personalizadas o visitar el origen de productos frescos como una huerta o una lonja. Y todo lo que hagan en el metaverso permitirá a las marcas personalizar sus ofertas en el mundo físico.