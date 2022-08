Cómo puedes saber si hay otra persona espiando tu cuenta de Whatsapp

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, que se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más utilizadas. Gracias a ella podemos conversar, mandar fotos, vídeos, GIF o stickers pero también hay que estar atento a los posibles riesgos. Puede darse el caso de que nuestro teléfono aparezca con un chat abierto sin que nosotros lo hayamos realizado.

Esto puede ocurrir porque puede haber una persona mirando nuestras conversaciones. Para salir de dudas tenemos que realizar los siguientes pasos:

En primer lugar, asegurarnos que nuestro Whatsapp está abierto en cuatro dispositivos como máximo. En ocasiones puede ocurrir que dejemos escaneado el código QR mediante el cual vinculamos nuestro teléfono a otro dispositivo, de tal forma que si esto ocurre cualquier persona podrá tener acceso a nuestra actividad de Whatsapp.





Para comprobar el número de dispositivos que tiene abierta nuestra sesión en whatsapp, debemos abrir Whatsapp y pulsar sobre los tres puntitos situados en la esquina superior de whatsapp. Después pulsaremos sobre el apartado dispositivos vinculados y desde allí podremos ver los dispositivos que tienen abierta nuestra cuenta y cerrarla en caso de que no queramos que permanezca abierta.

CÓMO ENVIARTE UN MENSAJE A TI MISMO EN WHATSAPP

En primer lugar, tenemos que agregar nuestro propio número como contacto. Recuerda incluir el código de país. Una vez lo hayas hecho, dirígete a WhatsApp. En ese apartado deberás pulsar sobre nueva conversación. Ahora busca el nombre con el que te has añadido a contactos. Y listo, ya puedes enviarte todo lo que necesites. Cabe precisar que en WhatsApp puedes programar cuándo deseas que tu bandeja se despeje, de esa manera no se llenará tu smartphone.

CÓMO VER QUÉ NOMBRE SE PUSIERON TUS AMIGOS EN WHATSAPP

Lo primero será ingresar a tu lista de contactos y eliminar el número de celular del contacto del cual deseas saber qué nombre se puso en WhatsApp. Se entra en WhatsApp y se pulsa sobre el contacto eliminado e ingresa a la conversación. Podrás ver que en tus conversaciones solo figura el número de tu contacto.





En Whatsapp pulsamos sobre su foto de perfil (como si la fuéramos a ver). En ese momento observamos que debajo del número de contacto, aparece un nombre. Lo que aparece justo debajo de la foto es el nombre que tu amigo decidió colocar al abrir su cuenta de WhatsApp.

Recordar, que si no sacamos a nuestro amigo de contactos no podremos acceder a esta información, sólo podremos saberlo si no está entre nuestros contactos.

POR QUÉ APARECE UN “@” Y UN PUNTO VERDE EN WHATSAPP

Puede ser que en numerosas ocasiones hayamos podido ver esto no solo en los grupos de WhatsApp, sino también en los chats individuales. Esto significa que alguien te ha etiquetado para que respondas rápidamente. La ventaja es que cuando colocan “@” antes de tu nombre, sonará la notificación. De esa manera podrás saber que te han escrito directamente o necesitan hacerte una consulta.

El punto verde indica la cantidad de veces que te han etiquetado. Eso quiere decir que si aparece un 1 ó 2, tu nombre se ha etiquetado varias veces en una conversación de WhatsApp.