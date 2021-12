Ciberseguridad: Una vulnerabilidad amenaza a la biblioteca de registros de Steam, iCloud y Minecraft

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La popular biblioteca de registros de Java log4j (versión 2), que utilizan multitud de servicios en la nube como Steam, iCloud o el videojuego Minecraft, ha resultado afectada por una vulnerabilidad que la expone a ejecución de código remoto.

El fallo de seguridad, que se bautizado como Log4Shell (CVE–2021–44228), es una vulnerabilidad día cero de la que no tenía conocimiento el desarrollador de la biblioteca, Apache, como ha informado la compañía de seguridad LunaSec.

Para llevar a cabo un ciberataque, los criminales solamente tienen que ejecutar en una aplicación que utilice log4j 2, una línea de código concreta con fines maliciosos, lo que permite la ejecución de código de forma remota.

Se encuentran afectados por este problema multitud de aplicaciones en la nube, entre ellas la biblioteca de videojuegos Steam, el servicio de almacenamiento iCloud de Apple y el juego Minecraft de Microsoft.

El investigador de ciberseguridad Marcus Hutchins, que también alertó sobre otras vulnerabilidades como Wannacry, ha asegurado que en algunos casos, como el del videojuego Minecraft, la vulnerabilidad puede activarse simplemente con enviar un mensaje de chat.

This log4j (CVE–2021–44228) vulnerability is extremely bad. Millions of applications use Log4j for logging, and all the attacker needs to do is get the app to log a special string. So far iCloud, Steam, and Minecraft have all been confirmed vulnerable.

Asimismo, un atacante podría utilizar este error para acceder a información de los servidores de las aplicaciones vulnerables, lo que abre la puerta al robo de datos y de credenciales de los usuarios finales.

Apache, desarrollador de log4j 2, ha reconocido que la vulnerabilidad es de gravedad "crítica", y ya ha lanzado la actualización 2.15.0 para corregir este problema de seguridad, como explica en un comunicado.

