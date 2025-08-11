Cambia este ajuste 'oculto' para conseguir que la calidad del sonido de tu móvil sea HD: en menos de un minuto

A la hora de comprar un teléfono móvil, los usuarios suelen fijarse primero en aspectos como la cámara, la batería o el diseño, pero los usuarios dejan de lado con mucha frecuencia un elemento clave: la calidad de sonido. Este factor no solo marca la diferencia a la hora de disfrutar de series, películas o música, sino que también resulta fundamental en algo tan básico como realizar y recibir llamadas.

Un audio limpio, sin interferencias y con buen rango de frecuencias puede cambiar por completo la experiencia del usuario, especialmente en entornos ruidosos. Lo que no mucha gente sabe es que, en algunos casos, la calidad del sonido que viene por defecto en los teléfonos móviles no es la mejor que se puede conseguir.

CÓMO CONSEGUIR AUDIO HD EN TU TELÉFONO ANDROID

En general, todos los smartphones tienen una gran variedad de opciones que permiten mejorar diferentes funciones. Desde el rendimiento y la velocidad, hasta la batería o la cámara. Sin olvidarnos por supuesto del sonido. Android permite, entre sus opciones, mejorarlo gracias al 'audio HD'. Pero ojo, para poder cambiar este ajuste deberás abrir el menú oculto de desarrollador.

Alamy Stock Photo Un hombre usando auriculares inalámbricos

Lo primero que hay que decir en relación a esta función 'oculta' es que afecta principalmente al sonido que se transmite por Bluetooth, no a los altavoces. Eso significa que podrás sacarle partido al conectarlo al audio de tu coche, unos altavoces y, lo más interesante de todo: a unos auriculares inalámbricos.

Para conseguirlo tienes que acceder a los ajustes de tu teléfono móvil, deslizar hacia abajo y buscar la opción 'Acerca del teléfono' (que en algunos casos se llama 'Información del dispositivo'). Una vez ahí, deberás buscar lo que se conoce como 'Número de compilación' y pulsar sobre ese ajuste varias veces (que normalmente suelen ser 7).

Una vez hayas pulsado lo suficiente, te aparecerá un mensaje que indica que las 'Opciones de desarrollador' ya están activadas. A partir de ese momento, debería de aparecer un nuevo elemento en el menú de los ajustes de tu teléfono móvil y seguir estos sencillos pasos: Sistema > Opciones de desarrollo > Redes > Audio HD.

¿QUÉ HAGO SI NO PUEDO ACTIVAR ESTE AJUSTE?

Una vez hayas conseguido tener disponible esta opción, tienes que saber que hay varias cosas a tener en cuenta para poder activarlo y que funcione correctamente. En caso de que la opción de Audio HD te aparezca, pero no te deje modificarla, hay tres posibilidades. En primer lugar, para poder activar el Audio HD tienes que tener unos auriculares conectados al móvil por Bluetooth. En caso contrario, la acción estará bloqueada.

Alamy Stock Photo Una mujer quitándose sus auriculares bluetooth

En caso de que lo hayas hecho y siga sin dejarte, deberás pasar al segundo paso: verificar que tus auriculares son perfectamente compatibles con audios avanzados. Es decir, puede ser que tu dispositivo no sea compatible con la opción de 'Audio HD' por la calidad de tus auriculares.

Sin embargo, también hay una tercera opción. Si tienes activada una función que se conoce como 'Lista blanca de AAC de Bluetooth' (pensada para mejorar la compatibilidad), podría estar bloqueando el acceso al audio de mejor calidad. En ese caso, lo que deberías de hacer es desactivar esta opción para tener disponible la que más te interese.