Adiós a WhatsApp: listado completo de los móviles Android y Apple en los que va a dejar de funcionar la aplicación este mismo mes

A partir de este mismo mes de junio de 2025, WhatsApp deja de ser compatible con varios modelos de teléfonos móviles antiguos, y lo hace por dos principales motivos: no pueden seguir actualizando la aplicación, y por tanto no se puede seguir manteniendo su seguridad, y la necesidad de la propia compañía de optimizar su desarrollo.

La medida va a afectar a todos aquellos dispositivos que tengan más de 10 años de antigüedad desde su fecha de lanzamiento, sin importar que sean de Android o de Apple. Este importante cambio, que en principio se iba a implementar durante el pasado mes de mayo, tuvo que retrasarse por motivos que se desconocen y, al final, se va a aplicar este mismo mes de junio.

A partir de ahora, WhatsApp solo va a funcionar en aquellos teléfonos móviles que cuenten, como mínimo, con un sistema operativo Android 5.0 (o superior) en el caso de los dispositivos de Android, o el iOS 15.1 (o superior) en el caso de iPhone.

Los MODELOS AFECTADOS

Los modelos Android afectados y que, por lo tanto, van a tener que decir adiós a WhatsApp por su incompatibilidad son: el Samsung Galaxy S III, HTC One X, Sony Xperia Z y todos los dispositivos anteriores a la versión 5.0 anteriormente señalada. Por contra, en el caso de Apple, los modelos en los que los usuarios ya no podrán utilizar la aplicación de mensajería instantánea serán: el iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus y todo el resto de modelos anteriores a iOS 15.1 ya mencionado.

Alamy Stock Photo Un modelo del Iphone 6 apoyado encima de una mesa

A raíz de la noticia, Meta ha querido acompañar la decisión de la compañía americana indicado que los dispositivos de Android que ya no van a poder seguir disfrutando de la app carecen de las actualizaciones de seguridad necesarias para ejecutar WhatsApp de forma eficiente, por lo que podría haberse tratado de una decisión conjunta.

También cabe destacar que Apple anteriormente ya había declarado 'su' iPhone 6 obsoleto. O lo que es lo mismo, dejó claro que ese modelo ya no iba a continuar recibiendo ningún tipo de soporte oficial por parte de la empresa.

EVOLUCIÓN IMPARABLE DE WHATSAPP

Con unos dos mil millones de usuarios activos alrededor de todo el mundo, WhatsApp continúa intentando mejorar la aplicación. Con esta medida la compañía quiere garantizar una mejor experiencia para los usuarios y fortalecer su seguridad, todo con el objetivo de seguir evolucionando.

Meta cumple así con la advertencia que hizo hace más de medio año, que visto con perspectiva, parece tiempo más que suficiente para que los usuarios consideren un cambio de dispositivo con el que puedan seguir utilizando la aplicación de forma eficiente. Además, este año la compañía no ha dejado de trabajar, con novedades tan importantes como el lanzamiento de la aplicación en las tablets de Apple, ya implementada, o la futura introducción de nombres de usuario.