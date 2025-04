Adiós a la privacidad personal: los usuarios ya hacen uso de una función de o3 y o4-mini de OpenAI para rastrear la ubicación de otros

Todos hemos tenido en casa esos álbumes de fotos de tapa dura, a veces de cuero, colocados por orden cronológico que guardaban infinidad de recuerdos: la semana santa, las vacaciones de verano, el baile de fin de curso o los festivales de navidad del colegio. Fotos que con el tiempo te sentabas en el sofá cuando recibías visitas en casa y sacabas los álbumes con mucho orgullo, pese a que había imágenes en ellos mismos para el olvido.

Hoy en día no solo guardamos, sino que también compartimos y, casi al instante, todos y cada uno de los momentos que vivimos en Internet. Los expertos llevan tiempo insistiendo en que no deberíamos publicar nada que no estuviésemos dispuestos a mostrar públicamente. Las fotografías que mostramos pueden esconder información valiosa, como puede ser el lugar en el que fueron tomadas. La Inteligencia Artificial es capaz de analizar y razonar en base a fotografías.

Album familiar

¿Cómo averiguar una ubicación con chatgpt?

Open AI, la empresa estadounidense de investigación y despliegue de inteligencia artificial, utiliza los datos de sus usuarios para entrenar a su inteligencia artificial, lo que hace que la privacidad desaparezca casi por completo. Los nuevos modelos o3 y o4-mini de OpenAI, han llevado el razonamiento visual a nuevas cotas.

OpenAI combina las herramientas de búsqueda web y edición de imágenes para obtener respuestas más precisas Muchos usuarios están utilizando o3 y o4-mini para identificar el lugar exacto en el que fue tomada una fotografía, incluso si no incluye metadatos EXIF. Con esta herramienta quedan atrás los mapas manuales, las consultas a Google o algo básico como interactuar con las personas del lugar para llegar al punto exacto donde fue tomada la fotografía.

Una turista haciendo fotos

Nueva tendencia viral

En los últimos días se ha convertido en tendencia subir a redes sociales imágenes personales con una estética particular, como si de dibujos animados se tratase. Ese estilo se llama Ghibli, es una particular forma de recrear instantáneas con animaciones en 2D con un estilo anime, que tiene su origen en los años 80 en Japón.

La forma en la que la gente esta llegando a la ubicación exacta es muy sencilla. Basta con decirle a la IA que estás jugando a GeoGuessr, el juego que inventó Anton Wallen en 2015 donde los jugadores deben adivinar la ubicación usando solo las pistas visibles, para que analice la imagen, recorte detalles, busque coincidencias y, finalmente, nos de una respuesta.

Vivimos en un mundo tan globalizado, que no descansa y en el que podemos estar conectados con cualquier rincón del planeta en cualquier momento del día. Ya no será necesario añadir una ubicación a la publicación que hagamos en nuestras redes sociales para que otros puedan saber dónde hemos estado.

La exposición a la que estamos sometidos es constante y ha crecido exponencialmente con la llegada de la Inteligencia Artificial. Esta funcionalidad plantea evidentes problemas de privacidad. Nadie impide que alguien tome capturas de pantalla, y utilice ChatGPT para intentar localizarla. La protección de la privacidad no se limita a lo que publicamos, sino que también incluye lo que otros pueden descubrir a partir de ello.